CORTIS踩Vans棋盤格現身洗衣店搶曝合作！CROCS腰果棕麂皮鞋成春季新寵

記者鮑璿安／綜合報導

潮流圈再掀話題！ 夯到不行的韓團CORTIS 最近傳出與經典滑板品牌 Vans 展開合作，品牌官方IG上無預警發出一段形象影片，只見團員們現身洗衣房場景，不約而同腳踩大家最熟悉的棋盤格滑板鞋，被猜測是成為代言人的前奏。而CROCS最近則帶來全新 Crafted 系列鞋款，純素麂皮鞋面搭配雲朵般舒適度，讓人一穿就愛上。

這次的影片短短數秒畫面就引發粉絲熱議，從監視器視角切入，CORTIS 成員現身洗衣房場景，讓整支影片充滿懸念感。鏡頭雖然停留時間不長，但腳上鞋款的特寫格外吸睛。Vans 招牌 Checkerboard 棋盤格滑板鞋明顯入鏡，除了黑白經典款式外，紅藍拼接格紋版本同樣搶眼，強烈色彩對比瞬間抓住目光。種種細節也讓外界推測，這波合作不僅止於單次曝光，極有可能延伸為聯名系列甚至品牌代言企劃。據悉，完整廣告將於 3 月 20 日正式公開，無論是鞋迷還是 CORTIS 粉絲，都務必密切關注後續動向，預期新品一旦開賣，勢必再度掀起搶購風潮！





▲CROCS最近則帶來全新 Crafted 系列鞋款，純素麂皮鞋面搭配雲朵般舒適度，讓人一穿就愛上 。（圖／品牌IG、品牌提供）

CROCS近期舉辦的「Crafted互動工坊」以創意客製為主軸，讓經典洞洞鞋從日常單品轉變為個人風格載體，來賓可透過彩繪與配件自由打造專屬鞋款，同步揭開全新Crafted系列的設計亮點。此次系列最大特色在於將傳統輕量機能鞋升級為更具質感的日常穿搭單品，鞋面採用純素麂皮材質，帶來細緻柔軟的觸感與霧面光澤，降低過往橡膠鞋的休閒印象；搭配後跟麂皮墊設計，強化包覆與緩震效果，提升長時間穿著的舒適度，同時加入可調式後帶，讓鞋款在休閒與機能之間自由切換。外型上延續經典圓潤輪廓，但透過大地色系重新詮釋，包括腰果棕、巧克力、軍綠與黑色，展現兼具舒適與風格的春季鞋履趨勢。