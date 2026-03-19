許光漢新帥照來了！海邊男友感太加分　UNIQLO夏日造型玩短袖疊穿

記者鮑璿安／綜合報導

各位許太太！是時候該看男神許光漢的新一波帥照了，UNIQLO於2026夏季持續以「LifeWear」為核心，攜手15周年品牌大使許光漢推出全新形象企劃，許光漢在海邊、室內場景中演繹各種實穿百搭的新品，簡直養眼到不行，編輯也為大家整理出同款單品的詳細資訊！

▲許光漢以UNIQLO and JW ANDERSON聯名「雙色T恤」搭配話題的UNIQLO :C 繭型褲。（圖／品牌提供）





▲UNIQLO :C 繭型褲。（圖／品牌提供）

在城市街景中，許光漢以UNIQLO and JW ANDERSON聯名「雙色T恤」搭配話題的UNIQLO :C 繭型褲，上身合身、下身放寬的輪廓比例，營造俐落且不失鬆弛感的視覺效果。雙色拼接設計則為基礎單品注入細節亮點，使簡約造型依然具備辨識度，呼應本季以「撞色疊搭」為主軸的穿搭趨勢。

轉換至海邊場景，造型則進一步強調夏日的輕盈與自在氛圍，許光漢身穿棉麻襯衫式外套，內搭背心並搭配「寬版Jorts牛仔短褲」，透過膝下長度與寬鬆剪裁，呈現近年延續自寬褲風潮的全新褲型趨勢。該單品結合丹寧材質與輕量設計，不僅保有率性風格，也提升穿著舒適度，成為本季關鍵輪廓之一。





▲許光漢以「DRY網眼POLO衫」進行多彩疊穿，透過領口與袖口的色彩變化，為經典POLO注入現代感。（圖／品牌提供）

室內造型則聚焦於層次搭配，許光漢以「DRY網眼POLO衫」進行多彩疊穿，透過領口與袖口的色彩變化，為經典POLO注入現代感。搭配寬版牛仔褲後，上窄下寬的比例對比，使整體線條更顯修長，同時兼顧清爽與造型感，體現機能與時尚並行的夏日穿搭方向。

同時，H&M Atelier推出2026春夏系列，以濱海生活為靈感展開設計主軸，將簡潔廓形與流暢結構融合，涵蓋實穿的口袋襯衫、亨利衫與無袖針織等單品，強調層次疊搭與比例控制，呈現鬆弛而修長的輪廓。設計聚焦自然日曬質感，透過褪色色調與柔和光感，營造從容且帶有生活痕跡的風格語言。面料結合棉質、麂皮與機能材質，形塑剛柔並濟的觸感對比，也提升穿著的多場景適應性。色彩靈感源自普羅旺斯地貌，以塵土色、薄荷綠與水洗丹寧構築清爽基調。





▲H&M Atelier推出2026春夏系列，以濱海生活為靈感展開設計主軸。（圖／品牌提供）