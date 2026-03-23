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包開箱／Karina一拎就掀話題！Prada長手柄Passage包、極簡翻蓋質感升級

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記者鮑璿安 ／專題報導

擁有時尚敏銳嗅覺的粉絲們應該不難發現，隨著2026春夏季節到來，長手柄的腋下包成為各大精品爭相推出的款式，具有辨識度的廓形搭配上開闊容量，無論是通勤或是休閒時刻皆可融入其中。而Prada 本季帶來一款全新名為PASSAGE的包款，連品牌大使韓星Karina也已經拎上，一定不可錯過。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲首度亮相於2026春夏的Prada Passage 包款，延續建築美學的核心設計意涵，以俐落的梯形輪廓為基礎。（圖／品牌提供）

身為爆款製造機的Prada，本季也沒有要放過大家的意思，首度亮相於2026春夏的Prada Passage 包款，是這一季的主打重點。延續建築美學的核心設計意涵，Passage包以俐落的梯形輪廓為基礎，透過立體側片與可折疊結構，打造出帶有建築感的清晰比例。材質上則是結合了納帕軟皮搭配上Re-Nylon尼龍翻蓋，賦予雙重手感體驗。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

Passage更以翻蓋為一大驚喜元素，長翻蓋設計可塞進隔層之中，也能向外抽出露出標誌性的三角Logo，若想低調一些，不妨將翻蓋塞得深入一些，則化作一款相當極簡的黑包。同時，隱藏於側邊的縫線讓整體輪廓呈現柔和包覆感，如同一個容器包裹另一個結構，回應品牌對「內外關係」的持續探索。在秀場造型中，Passage包以全黑皮革版本登場，搭配輕透裙裝與結構外套，透過材質對比突顯輪廓張力，低調卻極具存在感。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲（依序）貓系女團MEOVV成員Gawon以皮革外套搭配短洋裝詮釋包款；Karina則以另一種更為優雅的方式演繹Passage包。（圖／品牌提供）

韓星們不約而同在秀場上示範了這款Prada Passage 包，貓系女團MEOVV成員Gawon以皮革外套搭配短洋裝詮釋包款，讓整體造型在剛與柔之間取得平衡。Karina則以另一種更為優雅的方式演繹Passage包，黑色收腰洋裝搭配襯衫層次，整體造型乾淨且帶有復古氣息，手中的Passage包當之無愧成為視覺焦點。

看更多話題包款

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

FENDI Way 包隨著肢體擺動呈現自然弧度，柔軟皮革在燈光下反射輕霧般光澤，包口微微展開時露出的亮色麂皮內裡更是令人眼睛一亮，低調外表下藏著令人愉悅的細節，正是 FENDI 一貫的幽默與奢華方式。材質上，Way 包延續品牌對高級工藝的堅持，皮革外層搭配麂皮內裡的撞色組合，如焦糖、青蘋果綠、鴿灰、電光藍等搭配，展現出優雅中帶著反差亮點的魅力；而麂皮外身版本則以亮粉或土耳其藍呈現更強烈的視覺效果，柔軟手感在觸碰瞬間就能感受到工坊級的細膩。

關鍵字：

包開箱, Prada, 時尚包款, 春夏潮流, 韓星穿搭, 長手柄包

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