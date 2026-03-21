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「杜拜巧克力」也紅到指尖　討論度超高的杜拜巧克力美甲範本一定要試試

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文／美人圈

「杜拜巧克力」在全球掀起狂熱風潮，就連韓星高胤禎、IVE張員瑛、惠利等都搶吃上一口！而這股杜拜巧克力熱也延燒到美甲圈，以濃郁可可色、開心果綠為靈感打造的杜拜巧克力美甲，看起來既甜美又可口。本篇就整理多款吸睛的「杜拜巧克力美甲範本」，看著看著就讓人口水直流。

▲巧克力美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲惠利搶吃杜拜巧克力。（圖／IG@hyeri_0609、IG@_onail）

▲巧克力美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲杜拜巧克力風潮延燒到美甲圈。（圖／IG@heize._.nail、IG@o.hwanail）

杜拜巧克力美甲範本：雙色漸層

雙色漸層杜拜巧克力美甲是最常見、也是指定率最高的入門款式！以濃郁可可棕搭配開心果綠為靈感，透過柔和的暈染漸層打造出彷彿巧克力包裹開心果內餡的視覺效果。深棕色從指尖向內自然暈開，與中間的開心果色交融，再搭配透亮光澤封層，看起來就像剛融化的巧克力般誘人。整體設計低調卻充滿層次感，很適合喜歡甜點感美甲、又不想太浮誇的人。

 
 
 
 
 

▲巧克力美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@_onail）

▲巧克力美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲雙色漸層指定率最高。（圖／IG@yogurtnail.co.kr）

▲巧克力美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@gyogam_nail、IG@chu_nail_）

▲巧克力美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@olangnail）

杜拜巧克力美甲範本：自然暈染

雙色自然暈染的版本也很多人嘗試！以開心果綠為主色調，上層再以深棕色自然暈染，打造出宛如融化巧克力般的層次感。指尖的深棕色像是巧克力外層，往內漸層到柔和的開心果脆脆內餡，再點綴細緻金箔與亮粉，讓整體看起來更有甜點般的精緻感。除了像法式指甲一樣的上下暈染外，也有人從指甲中央以圓形方式向外擴散做暈染，呈現更自然、更像杜拜巧克力包裹內餡的視覺效果。

▲巧克力美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@doz.nail）

▲巧克力美甲 。（圖／翻攝自IG）▲巧克力美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@hav_nail、@obt_berry_nail）

杜拜巧克力美甲範本：線條貓眼

想不到全新進化版的線條貓眼也能做成杜拜巧克力版本！以基礎的開心果綠單線著手，在中間以磁粉拉出細緻光帶，形成自然的條紋光澤，貓眼光感隨角度變化閃爍，搭配深巧克力棕色和星星亮片點綴，讓雙手看起來既柔和又高級，是很好駕馭的杜拜巧克力美甲。

▲巧克力美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@nail_dudu_dal）

杜拜巧克力美甲範本：立體甜點款

這款美甲直接把杜拜巧克力變成指尖上的甜點！以濃郁巧克力棕搭配開心果綠為主色調，不論是透過凝膠打造出像是巧克力外殼與開心果內餡的紋理質感，再加上流動感的綠色「淋醬」設計，彷彿真的把巧克力甜點放在指甲上。也有美甲師用立體線條勾勒出像麵包絲般的細緻紋理，模擬杜拜巧克力裡酥脆的內餡結構，看了讓人口水直流啊！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲巧克力美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@nail_0408）

▲巧克力美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@yourmoon_nail）

杜拜巧克力美甲範本：童趣Hello Kitty 

想不到杜拜巧克力與Hello Kitty這組合居然意外搭！立體貓耳Kitty搭配漸層雙色美甲、波點美甲等元素，整體就像迷你甜點拼盤一樣可愛，身為Kitty粉怎能錯過。

▲巧克力美甲 。（圖／翻攝自IG）▲巧克力美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲杜拜巧克力與Hello Kitty組合意外搭。（圖／IG@nail_onlyyun、@o.rot_nail）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 杜拜巧克力, 美甲

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