東森自然美55年大變身！　AI科技+外泌體新品美容展亮眼登場

▲東森自然美認為「55年是時間給我們的信用；全球2,200家門市是市場給我們的證明」。（圖／東森自然美提供，下同）

記者張芳瑜／綜合報導



當全球美妝產業邁入科技保養與精準護膚的新世代，深耕美容產業長達55年的東森自然美，正式宣布品牌全面升級的重要里程碑。品牌以1972年創立至今的深厚信用為基石，目前全球門市已突破2,200家，並確立以「AI科美、大健康」為核心策略。透過保養科技、專業美容服務與創新商業模式的整合，東森自然美正逐步從傳統美容品牌轉型為結合科技研發與健康管理的美妝平台，致力於建構完整且具彈性的美業產業鏈。

科研突破：打造外泌體與PDRN科技抗老矩陣

在產品研發方面，東森自然美於2026年全面強化科技保養布局，以「外泌體×PDRN」為核心概念，打造新一代抗老保養產品矩陣。品牌指出未來抗老關鍵在於肌膚整體再生效率，透過外泌體優化肌膚修護環境，再結合PDRN強化修復支持，進而建立更完整的肌膚維繫機制。今年集團針對不同通路推出多款科技保養新品，在電商與電視購物市場表現亮眼的BIOUP，推出了泌妍煥活能量青春露、奢養雙泌精華霜、泌妍多酵潔顏露與賦光之泌奢護面膜等產品，從清潔、修護到抗老全面升級產品線。

▲左為BIO UP泌妍煥活能量青春露；右為BIO UP奢養雙泌精華霜。

專業美容服務方面，東森自然美SPA則導入NB-1逆齡肌因賦能素、童妍水光PDRN立提晶萃以及Dr.NB-1水光泌齡抗皺精萃液，共三款年度新品，結合AI美膚概念與專業美容療程，打造全方位護理方案。

▲左為Dr. NB-1水光泌齡抗皺精萃液；右為NB-1逆齡肌因賦能素。

▲圖為童妍水光PDRN立提晶萃。

此外，主打輕醫美與創業模式的PS+LAB，以外泌體科技為核心推出「煥泌能量養髮系列」，包含養髮洗髮露、養髮晶萃與養髮液，將品牌服務從臉部保養延伸至頭皮健康管理領域。

▲圖為煥泌養髮系列。



參展亮點：搶攻智慧美容市場先機

隨著科技保養逐漸成為趨勢，東森自然美於3月20日至23日在台北世貿一館「台北國際美容保養展」正式展示品牌最新的科技產品與集團發展策略，包括外泌體系列新品與多品牌布局。東森自然美希望透過美容展平台，讓大眾了解其在科技研發上的成果，並看見品牌從傳統美容品牌升級為科技美妝集團的全新面貌。現場不僅將展示最新的AI智能美容儀器與加盟方案，更設有互動體驗區讓與會者零距離感受智慧化護膚革新。

而在今（3/20）下午14:00至15:00，品牌將於大舞台參與講座分享，以「零壓創業，美業的新選擇 – AI 55東森自然美×PS+LAB強強聯手」為題，分享科技美業結合創業加盟的雙軌經營心法，為有志投入美業的業者提供啟發與行動指引。

集團化經營：建構多元品牌與美業產業鏈

為了因應美容市場消費模式的快速變化，東森自然美近年積極推動「美妝集團化」發展，形成多品牌與多通路並行的經營模式。目前集團旗下涵蓋多元品牌體系，包括以專業美容服務為核心的東森自然美SPA加盟體系、主打輕資本創業模式的PS+LAB品牌，以及在電商與電視購物市場創下上億元銷售佳績的BIOUP人氣保養品牌。

▲圖為東森自然美生技研發中心。

透過SPA門店、加盟創業與電商產品銷售等多元通路布局，東森自然美逐步建立完整的美業產業鏈，品牌表示多品牌與多商業模式並行，不僅能服務不同消費族群，也讓美容產業的商業模式更加多元與彈性。這份來自市場與消費者的長期信任，讓品牌從1972年創立至今，持續以科研實力陪伴不同世代女性，並將55年的品牌歷史視為持續創新的起點。

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東森自然美加盟專線：0800-231-197

東森自然美官網：https://www.nblife.com.tw/