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山本由伸也是愛馬仕養馬人！香奈兒、LV精品收藏曝光　一字排開全是狠貨

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文／美人圈

2026世界棒球經典賽WBC日本隊除了大谷翔平外，陣容中還有不少實力與人氣兼具的球星同樣備受球迷關注，其中就包括先發投手山本由伸！來自MLB洛杉磯道奇隊的他不僅球技了得，私下還是隱藏版精品老司機，每次公開亮相的珠寶、精品包幾乎都是狠貨。本篇就來一探山本由伸的超狂精品收藏，看看哪一款才是真正的王者級單品。

▲山本由伸精品 。（圖／翻攝自IG）

▲山本由伸。（圖／IG@yoshinobu__yamamoto）

山本由伸招牌項鍊：goro's

山本由伸私下最具辨識度的配件之一，就是他長年配戴的goro's項鍊。goro's是日本傳奇銀飾品牌，以手工打造的羽毛、鷹爪與金鷹元素聞名，在日本潮流圈地位極高。山本由伸配戴的組合通常以經典羽毛吊墜做混搭，低調卻極具辨識度，也為他的球場造型增添一點街頭風格。由於goro's採限量手工製作、需到店排隊購買的方式販售，因此在二級市場價格經常被炒到數倍以上，也讓這條項鍊成為許多潮流玩家夢寐以求的收藏品。

▲山本由伸精品 。（圖／翻攝自IG）

▲山本由伸私下最具辨識度的配件之一就是他長年配戴的goro's項鍊。（圖／IG@yoshinobu__yamamoto、IG@dodgers）

山本由伸精品包收藏：CHANEL 22

想不到看似粗獷的山本由伸駕馭起女包居然超帶貨！他手提的爆款Chanel 22 Bag也成為球迷與時尚圈討論焦點。這款包以柔軟皮革搭配抽繩設計與金屬CHANEL字母鏈條聞名，兼具隨性與高級感，大容量設計也讓實用度大大提升。山本由伸以簡單穿搭搭配Chanel 22，意外展現出率性又時髦的風格，也讓不少人直呼「原來男生背也這麼好看」。

▲山本由伸精品 。（圖／翻攝自IG）

▲山本由伸手提Chanel 22 Bag。（圖／IG@dodgers、CHANEL）

山本由伸精品包收藏：Louis Vuitton Speedy P9 Bandoulière

山本由伸最愛的Louis Vuitton Speedy P9 Bandoulière，道奇隊不少球員也都有入手同款！這款包出自Louis Vuitton男裝創意總監Pharrell Williams上任後推出的人氣系列，以經典Speedy包型為基礎，搭配柔軟皮革與放大的Monogram壓紋設計，整體更有街頭時尚感。Speedy P9不僅外型吸睛、辨識度高，也因為限量與高單價成為潮流圈與明星間的熱門包款。山本由伸以簡約穿搭搭配這款包，展現出低調卻充滿份量感的時尚品味。

▲山本由伸精品 。（圖／翻攝自IG）

▲山本由伸最愛的Louis Vuitton Speedy P9 Bandoulière。（圖／IG@dodgers、LV）

山本由伸精品包收藏：CHANEL BOY Chanel大型口蓋包

山本由伸的精品包收藏中，還出現過經典度極高的Boy Chanel大型口蓋包。這款包來自Chanel，以俐落方正的包型搭配金屬粗鏈條設計聞名，整體風格比經典Classic Flap更率性、帶點中性酷感。Boy Chanel採用品牌標誌性的菱格紋皮革與金屬扣，辨識度極高，大型尺寸容量也相當實用。山本由伸以簡約穿搭搭配這款包，意外展現出時髦又帶點街頭感的風格，也再次證明他私下其實是名副其實的精品玩家。

▲山本由伸精品 。（圖／翻攝自IG）

▲Boy Chanel大型口蓋包。（圖／IG@dodgers、CHANEL）

山本由伸精品包收藏：Louis Vuitton Monogram Ink Discovery 後背包

大容量後背包是不少MLB棒球員的旅行標配，就連山本由伸都不例外！這款極具辨識度的Louis Vuitton Monogram Ink Discovery後背包以深色Monogram Ink帆布打造，搭配橘色金屬扣件與皮革細節，整體帶有濃厚的運動與街頭風格。包款擁有大容量主袋與多個外側口袋，兼顧造型與實用性，非常適合旅行或日常出門使用，也難怪山本由伸愛不釋手。

▲山本由伸精品 。（圖／翻攝自IG）

▲Louis Vuitton Monogram Ink Discovery後背包。（圖／IG@dodgers、Louis Vuitton）

山本由伸精品包收藏：Hermès Fray Fray Birkin

想不到山本由伸也是養馬人！他的精品收藏中，最讓人驚呼的莫過於這款Hermès Fray Fray Birkin。以品牌經典Birkin包型為基礎，特別採用帆布拼接皮革設計，並保留自然毛邊細節，打造出帶有解構感的時尚風格。包款上半部為亮眼藍色皮革，下半部則是米白帆布材質，搭配標誌性的金屬轉扣與鎖頭，既保有Birkin的優雅氣質，又多了幾分隨性與潮流感，不愧是識貨的內行人！

▲山本由伸精品 。（圖／翻攝自IG）

▲山本由伸也是愛馬仕養馬人。（圖／IG@dodgers、Hermès）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 山本由伸, 愛馬仕, 香奈兒, LV, 道奇隊

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