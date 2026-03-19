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亞莉安娜化身春日仙子　夢幻首飾上身仙氣飄飄

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▲▼Swarovski,APM Monaco 。（圖／公關照）

▲亞莉安娜第二次與施華洛世奇合作推出聯名系列。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）第二度與全球品牌代言人亞莉安娜（Ariana Grande）攜手，推出Ariana Grande x Swarovski聯名系列，以自然之美為核心靈感，將極光般的光影變幻到花園中的虹彩色調化為迷人首飾，廣告形象則以「亞莉安娜的夢幻花園」為主題，她化身為春日仙子演繹夢幻風格的作品，仙氣飄飄。

▲▼Swarovski,APM Monaco 。（圖／公關照）

▲形象廣告主題為「亞莉安娜的夢幻花園」。

Ariana Grande x Swarovski聯名系列共推出29件作品，將蜻蜓與花卉的具象美學與抽象風格交織，透過彩虹色調的施華洛世奇水晶與水晶珍珠，搭配多種切割工藝，款式包括小巧的花朵耳環、兩用設計的蜻蜓鍊墜與胸針、蝴蝶手鍊等，各個繽紛亮眼，參與設計的亞莉安娜表示：「我們希望設計一個能為日常生活增添更多色彩、驚喜與趣味的系列，同時也提醒我們欣賞身邊的美。期待大家能盡情享受這份來自大自然的璀璨獻禮。」

▲▼Swarovski,APM Monaco 。（圖／公關照）

▲Ariana Grande x Swarovski小花造型手鍊，5,800元。

▲▼Swarovski,APM Monaco 。（圖／公關照）

▲Ariana Grande x Swarovski 垂墜式耳環和花托式耳環，9,000元。

▲▼Swarovski,APM Monaco 。（圖／公關照）

▲Ariana Grande x Swarovski蜻蜓造型鍊墜和胸針，12,000元。

摩納哥品牌APM Monaco今年春季發表PRINTEMPS系列，首度以淡紫色為主色調，展現浪漫的春日氣息，首飾造型以極簡的幾何造型為主要設計語言，旗下Torsade首飾以滾邊圍繞密鑲鋯石，Art Deco款式則排列出風格強烈的幾何圖騰，第三款樣式Lumiere密鑲項鍊由閃亮小方塊構成，可相互疊搭創造專屬個人風格。

▲▼Swarovski,APM Monaco 。（圖／公關照）

▲APM Monaco淡紫色Torsade戒指，4,100元。（圖／APM Monaco提供，以下同）

▲▼Swarovski,APM Monaco 。（圖／公關照）

▲APM Monaco淡紫色Lumière密鑲圈形耳環，4,700元。

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關鍵字：

亞莉安娜, Swarovski, 施華洛世奇, APM Monaco

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