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BLACKPINK時裝週穿搭整理！Jisoo黑色洋裝仙氣爆棚、Lisa私服球鞋熱搜

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文／美人圈

今年時裝週BLACKPINK四閨女造型再次成為焦點！從Jennie、Rosé、Lisa到Jisoo，四人分別以品牌大使身分現身各大秀場，每一次亮相都堪比時尚大片。從機場穿搭到秀場造型不同風格各自展現強大時尚氣場，也讓粉絲們忍不住比較：誰才是本季時裝週的造型王者？本篇就來一次盤點BLACKPINK成員的時裝周造型比拼，看看你最喜歡哪一位成員？

BLACKPINK Jennie 時裝週穿搭：鏤空寶石裝＋鱷魚壓紋皮外套

Jennie作為Chanel大秀的頭牌嘉賓，每次現身幾乎都能驚豔全場！這次她也搶先穿上未上市的2026 Métiers d’art工坊系列的鏤空寶石裝，華麗的鑲嵌細節在燈光下閃耀奪目，展現出品牌工坊系列精緻的手工工藝。外層再搭配一件磚紅色鱷魚壓紋皮革外套，為整體造型注入率性氣場，在華麗與酷感之間取得完美平衡，再次展現Jennie的時尚駕馭力。　

▲BLACKPINK精品 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie搶先穿上未上市的2026 Métiers d’art工坊系列。（圖／IG@jennierubyjane、CHANEL）

▲BLACKPINK精品 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie秀出時裝周花絮美照。（圖／IG@jennierubyjane）

值得一提的是，Jennie手上拎的包款同樣出自CHANEL同系列設計，磚紅色調與鱷魚壓紋皮外套完美呼應，讓整體造型更有一致性。今年在秀場上也能看到不少長柄手提包（long-handle bag）的設計，小巧圓筒輪廓搭配細長提把，不僅帶有復古感，也成為本季時裝周相當熱門的包款趨勢。

▲BLACKPINK精品 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie拎的手提包是本季時裝周相當熱門的包款趨勢。（圖／IG@jennierubyjane、CHANEL）

BLACKPINK Jennie 時裝週機場穿搭：半拉鍊上衣＋牛仔褲

Jennie不愧是時尚女王，就連機場穿搭都完美演繹Clean Fit風格！這一套同樣出自CHANEL還未上市的2026 Métiers d’art工坊系列，以米色半拉鍊針織上衣搭配直筒牛仔褲，看似簡單卻充滿高級感。整體配色走低調的大地色調，再搭配酒紅色細腰帶與CHANEL口蓋包點綴，讓休閒造型多了一點精緻感，也再次展現Jennie把日常單品穿出時裝感的功力。

▲BLACKPINK精品 。（圖／翻攝自IG）

▲Jeenie機場穿搭。（圖／IG@koreadispatch、CHANEL）

BLACKPINK Lisa 時裝週穿搭：假兩件疊穿＋皮褲

Lisa這一套穿搭就相當有巧思！只見她捨棄新品不穿，改上身十年前2016秋冬系列的Louis Vuitton秀款，用疊穿假兩件的方式分割了上下半身，還把原來秀款皮帶換成一金一黑，褶皺泡泡袖與皮褲形程強烈視覺對比，既像公主又像帥氣騎士，看點滿滿。

▲BLACKPINK精品 。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa穿2016秋冬系列的Louis Vuitton秀款。（圖／IG@lalalalisa_m、Louis Vuitton）

▲BLACKPINK精品 。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa這套穿搭相當有巧思。（圖／IG@lalalalisa_m）

Lisa此次搭配的包款也是一大亮點，來自Louis Vuitton最新2026春夏女裝系列的Multipass。採用滑面小牛皮製造，並綴以辨識度Monogram帆布飾邊，配上能隨心拆下的金色編織鏈條，設計百搭靈活，可輕鬆轉換不同的攜帶方式，性價比超高！且包包本身容量日常通勤也很夠用，平板電腦及平裝書等都放得下，絕對是今年的爆款包之一！

▲BLACKPINK精品 。（圖／翻攝自IG）

▲Louis Vuitton Multipass，NT$105,000。（圖／IG@lalalalisa_m、Louis Vuitton）

BLACKPINK Lisa 時裝週私服穿搭：All Black ＋毛毛圍巾

Lisa的時裝週私服穿搭則相對日常，只見她以一身All Black造型亮相，搭配Louis Vuitton Multipass Bag與Nike x Jacquemus Moon Shoe，整體造型率性又充滿潮流感。再加上一條LV Set Fur Flowers白色毛毛圍巾點綴，瞬間讓黑色系穿搭多了層次與時髦度！

▲BLACKPINK精品 。（圖／翻攝自IG）

▲Nike X JACQUEMUS MOON SHOE，NT$6,300、Louis Vuitton Set Fur Flowers 圍巾，NT$78,500。（圖／Jacquemus、Louis Vuitton）

BLACKPINK Jisoo 時裝週穿搭：黑色百褶絲質洋裝

身為Dior的「小公主」，Jisoo的時裝週造型真的仙氣爆棚！她身穿Dior 2026–2027秋冬系列黑色百褶絲質洋裝，細緻飄逸的裙襬隨著步伐擺動，展現優雅氣質。再搭配Lady Dior Bag蝴蝶結包，以黑白撞色點綴整體造型，既保有Dior的經典優雅，也讓整體穿搭多了幾分甜美與精緻感。

▲BLACKPINK精品 。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo穿DIOR黑色百褶絲質洋裝仙氣爆棚。（圖／IG@sooyaaa__）

▲BLACKPINK精品 。（圖／翻攝自IG）

▲Dior Lady Dior 附鏈帶迷你包，NT$185,000。（圖／IG@sooyaaa__、Dior）

BLACKPINK Jisoo 時裝週機場穿搭：白色 T 恤+天空藍開襟針織衫+黑色迷你短裙

Jisoo前往巴黎的機場穿搭展現甜美魅力，身穿Dior白色T恤搭配天空藍開襟針織衫與黑色迷你短裙，簡約俏麗又時尚。隨身攜帶的Dior Bow包款，則是Jonathan Anderson設計的Dior 2026春夏系列全新亮點之一，包款以蝴蝶結造型呈現獨特風格，融合Dior經典標誌性元素，並設計隱藏式磁扣及可拆卸鍊帶。鍊帶透過蝴蝶結交錯編織，可肩背或手拿，優雅中兼具多變實用性，完美彰顯Dior的時尚魅力。

▲BLACKPINK精品 。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo前往巴黎的機場穿搭。（圖／IG@sooyaaa__、Dior）

▲BLACKPINK精品 。（圖／翻攝自IG）

▲Dior Bow 小型包，NT$145,000。（圖／IG@sooyaaa__、Dior）

BLACKPINK ROSÉ 時裝週穿搭：綠色平口洋裝

ROSÉ身穿Saint Laurent超短直筒版型的連身洋裝亮相，以亮眼的綠色緞面布料打造視覺焦點。設計結合 一字領與泡泡袖元素，露出肩頸線條的同時也增添復古甜美氣息，搭配短版剪裁讓整體比例更顯修長。簡約的配件與金色手環點綴，讓造型在優雅與性感之間取得平衡，也再次展現ROSÉ一貫的高級時尚氣場。

▲BLACKPINK精品 。（圖／翻攝自IG）

▲ROSÉ以綠色連身洋裝亮相。（圖／IG@roses_are_rosie）

BLACKPINK ROSÉ 時裝週私服穿搭：蕾絲背心＋西裝外套＋牛仔褲

時裝週期間，粉絲也在街頭捕獲野生ROSÉ！只見她以黑色蕾絲背心搭配寬鬆西裝外套與直筒牛仔褲，展現慵懶又帶點性感的層次感穿搭。整體配色以低調的黑與丹寧為主，再搭配簡約尖頭高跟鞋與Saint Laurent MOMBASA中型皮革手袋點綴，讓造型在率性與優雅之間取得平衡，也再次展現ROSÉ一貫的高級感時尚氣場。

▲BLACKPINK精品 。（圖／翻攝自IG）

▲ROSÉ私服穿搭。（圖／IG@reactionblackpink、Saint Laurent）

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關鍵字：

美人圈, 時裝周, BLACKPINK, Saint Laurent, LV, CHANEL, DIOR

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