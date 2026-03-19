梵克雅寶旗艦店化身詩意花園　蝴蝶、瓢蟲珠寶精緻可愛

▲梵克雅寶攜手藝術家Charlotte Gastaut，為微風信義旗艦店外牆佈置春日花園。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）為迎接春意盎然的季節，特別為微風信義旗艦店外牆換上新裝，再度攜手法國插畫家Charlotte Gastaut，打造出一座繽紛絢麗的詩意花園，以其標誌性的繽紛筆觸妝點外牆與店內櫥窗，在充滿靈動生機的空間中，彩蝶、盛放花卉與蔥鬱林木交相輝映，為珠寶與腕錶作品營造出沉浸式的感官體驗。





▲梵克雅寶微風信義旗艦店也換上藝術家創作的春季櫥窗。（圖／記者陳雅韻攝）

完美呼應梵克雅寶浪漫花園佈景的珠寶，正是2021年問世的Lucky Spring 系列，集合瓢蟲、梅花、鈴蘭與綠葉等元素交織出充滿生命力的珠寶，今年全新彩蝶元素正式登場，選用黃 K 金結合藍色瑪瑙與青金石等裝飾寶石，展現品牌對色彩與材質的精湛掌握。梵克雅寶同步推出Lady Lucky Spring Butterfly腕錶，讓蝴蝶化為逆跳分指針，隨著時光流轉，搭配鈴蘭花視窗的跳時功能，再現詩意複雜功能。





▲模特兒佩戴梵克雅寶Lucky Spring系列張開翅膀瓢蟲項鍊147,000元，梅花手鍊 96,500元，張開翅膀瓢蟲手鍊117,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）





▲模特兒佩戴梵克雅寶Lucky Spring系列15枚圖案長項鍊675,000元，指間戒251,000元。

▲梵克雅寶Lady Lucky Spring Butterfly黃K金鑲鑽腕錶，6,560,000元。

瑞士名錶暨珠寶品牌蕭邦（Chopard）Happy Butterfly系列珠寶，則是來自樂壇天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的巧思，蝴蝶是她鍾愛的元素，與蕭邦聯名款珠寶的蝶翼採用不對稱設計，飾以鑽石與紅玉髓，盡顯女性的自信風采；結合滑動鑽石的Happy Diamonds則新添18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓與黑白鑽石的小瓢蟲珠寶，洋溢活潑氣息。





▲蕭邦Happy Butterfly紅玉髓鑽石項鍊，259,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）





▲蕭邦Happy Diamonds系列小瓢蟲手環，450,000元。