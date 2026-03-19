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草莓怎麼洗才乾淨？3步驟清洗＋營養好處一次看

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▲▼草莓清洗。（圖/Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導　圖／Unsplash

草莓酸甜滋味總讓人忍不住多吃幾顆。不過草莓該吃多少、怎麼清洗才安心，其實都有小技巧；營養師高敏敏教你掌握正確份量與處理方式，才能吃得美味又無負擔。

草莓一天可以吃多少？營養師高敏敏分享，草莓約10顆中型或16顆小型，大致等於1份水果。一般建議每次攝取1份水果即可，避免一次吃過量，也能搭配其他水果輪流攝取，讓營養更均衡。

營養師也表示，小小一顆草莓，其實富含多種營養素，是不少人喜歡的當季水果之一。首先是維生素C，能幫助身體維持正常機能，也有助膠原蛋白形成；再來是葉酸，對紅血球形成與孕期營養補充都相當重要。此外，草莓含有膳食纖維，有助促進腸道蠕動；鉀則有助體內電解質平衡。不過仍建議從整體飲食攝取營養，而不是單靠某一種食物。

▲▼草莓清洗。（圖/Unsplash）

#草莓怎麼洗？3步驟降低殘留

Step1 浸泡：先將草莓放入清水中浸泡約3～5分鐘

Step2 沖洗：再用流動清水沖洗，帶走表面殘留

Step3 去蒂：最後再切除蒂頭，避免汙染物進入果肉

▲▼營養師教你正確清洗草莓3步驟。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

最後她則提醒，草莓含水量高、不耐久放，建議吃多少洗多少，並盡量當天食用完畢，風味與營養都較佳。另外，少數人可能對草莓產生過敏反應，建議初次食用或過敏體質者先少量嘗試、觀察身體狀況；若需控制鉀攝取者，也應留意食用量。

關鍵字：

草莓, 營養, 清洗, 過敏, 健康, 營養師

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