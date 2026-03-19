棒球選手陳晨威有新身份！保養重視速效＋清爽維持好狀態

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

WBC世界棒球經典賽在日前結束，由委內瑞拉奪冠，中華隊在比賽上的表現也吸引台灣粉絲應援，已經成為全民關注賽事，參賽20隊的排名名列第13，比上一屆的第17名進步4名，擁有不錯的成績，近期外野手陳晨威也傳出好消息，攜手uno成為品牌好友，並分享比賽練習日常與維持好狀態的關鍵。

「不論在球場還是生活，我偏好簡約有效的選擇。在高壓的比賽後，透過簡單的步驟，瞬間從疲憊狀態切換回自信清爽，隨時保持最佳狀態。」陳晨威表示，尤其面對高強度訓練與賽後的黏膩汗水，uno新炭洗顏更是他的最愛，可以快速帶走臉部髒污，迅速打造清爽乾淨的肌膚。

除了基礎清潔，陳晨威在滿檔的生活中，all in one全效機能的保養單品是他的首選，尤其完效男人保濕凍一瓶可以代替化妝水、精華液、乳霜等功效，擦一瓶就可以迅速完成保濕滋潤，打造健康肌膚，清爽凝凍質地更是怕油膩人的福音，快速吸收不黏膩。

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