fb ig video search mobile ETtoday

棒球選手陳晨威有新身份！保養重視速效＋清爽維持好狀態

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

WBC世界棒球經典賽在日前結束，由委內瑞拉奪冠，中華隊在比賽上的表現也吸引台灣粉絲應援，已經成為全民關注賽事，參賽20隊的排名名列第13，比上一屆的第17名進步4名，擁有不錯的成績，近期外野手陳晨威也傳出好消息，攜手uno成為品牌好友，並分享比賽練習日常與維持好狀態的關鍵。

uno,AHC,陳晨威,aespa,WINTER,保養,美妝, 。（圖／品牌提供）

「不論在球場還是生活，我偏好簡約有效的選擇。在高壓的比賽後，透過簡單的步驟，瞬間從疲憊狀態切換回自信清爽，隨時保持最佳狀態。」陳晨威表示，尤其面對高強度訓練與賽後的黏膩汗水，uno新炭洗顏更是他的最愛，可以快速帶走臉部髒污，迅速打造清爽乾淨的肌膚。

uno,AHC,陳晨威,aespa,WINTER,保養,美妝, 。（圖／品牌提供）

除了基礎清潔，陳晨威在滿檔的生活中，all in one全效機能的保養單品是他的首選，尤其完效男人保濕凍一瓶可以代替化妝水、精華液、乳霜等功效，擦一瓶就可以迅速完成保濕滋潤，打造健康肌膚，清爽凝凍質地更是怕油膩人的福音，快速吸收不黏膩。

uno,AHC,陳晨威,aespa,WINTER,保養,美妝, 。（圖／品牌提供）

aespa成員WINTER日前宣布成為AHC全球品牌大使，近期更是發佈新視覺畫報，為醫美科研超秒晶透穀胱甘肽系列展現冰雪美肌，透過穀胱甘肽精華加上穀胱甘肽VC擊斑精華棒，迅速讓肌膚重現白皙透亮，在韓國Olive Young上市立刻創下158億韓元熱銷佳績。

關鍵字：

uno, AHC, 陳晨威, aespa, WINTER, 保養, 美妝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

討厭社交喜歡獨處星座Top3！第一名最需要私人空間　其實外冷內熱

討厭社交喜歡獨處星座Top3！第一名最需要私人空間　其實外冷內熱

為什麼賺不到錢？吳淡如點名：這「7種人」最難變有錢

為什麼賺不到錢？吳淡如點名：這「7種人」最難變有錢

花錢像開外掛！3星座最容易變月光族　第一名精緻窮只想享受當下

花錢像開外掛！3星座最容易變月光族　第一名精緻窮只想享受當下

林志穎戴千萬RICHARD MILLE名錶賞賽車　老婆愛馬仕造型愛相隨 星巴克「森林中的玻璃盒」門市登場！店內就能感受春天　另3間門市也能賞櫻 上班最怕遇到這種人！「職場老鼠屎」5大特點　小心被拖下水 大谷翔平帶旺黛珂「小紫瓶」男客暴增　陳晨威也加入男性保養戰局 排球少年Ｘ日本藏壽司聯名登場！4大高校主題餐點　角色壽司盤必收藏 木村拓哉搶先戴OWNDAYS新墨鏡　彩色鏡片成亮點 5個習慣輕鬆培養「早晨正念」　一天比一天更有力量

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面