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眼痠頭痛超緊繃？「1mim釋壓手技」放鬆腫脹不適

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

現代人3C產品使用時間長，動不動就要用眼，常常會出現壓力過高、酸澀不適的狀況，建議這時不妨可以透過按摩手技，有技巧的幫助眼周放鬆，只要1分鐘的時間就能夠舒緩壓力。

眼周,保養,壓力,工作,頭痛,,, 。（圖／達志示意圖）

【眼部按摩手技】

1.先在眼周區域塗抹眼霜避免過度拉扯，從眼頭上方順著眼皮畫圈，繞道眼下再回到眼頭。

2.從眼頭部位Z字型沿著鼻翼下滑，到鼻翼位置。

3.順著眉毛同樣利用M字型按摩到眼尾。

4.最後按壓睛明穴、攢竹穴、魚腰穴、絲竹空、太陽穴、瞳子髎穴等位置，加強舒壓。

關鍵字：

眼周, 保養

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