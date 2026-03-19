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氣炸鍋把炸物變健康？營養師解析：能少油，不等於無負擔

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／Unsplash

不少人把氣炸鍋當成「比較不罪惡」的救星，覺得同樣是雞塊、薯條，少了油鍋就能放心天天吃。營養師孫語霙表示，氣炸確實能讓部分炸物熱量下降，卻不代表它就從此變成可無限量食用的安全牌，因為冷凍炸物在加工過程中都經過一次油炸， 所以像是自由基、促發炎物質都是存在的， 但是熱量確實比油炸來得低！

▲▼氣炸鍋把炸物變健康？營養師給答案 。（圖／Unsplash）

營養師孫語霙分享，氣炸鍋的優勢主要在於加熱時不必再額外倒入大量食用油，因此和傳統油炸相比，熱量通常會低一些。以6塊雞塊、約113克來看，氣炸鍋版本約220大卡，速食店油炸版本約261大卡，兩者差距大約是一匙油脂的熱量。也就是說，有差但不是天差地遠。

▲▼氣炸鍋把炸物變健康？營養師給答案 。（圖／Unsplash）

如果換成薯條，情況就明顯多了。因為薯條屬於高澱粉食物，吸油能力本來就比較強，同樣122克的大薯來看，氣炸鍋約204大卡，速食店油炸版本則約473大卡，差距大約落在5到6匙油脂。這也說明，不是所有炸物在氣炸後都只差一點點，像薯條這類高吸油食材，熱量落差會更有感。

但是少油就等於無負擔嗎？簡單來說，氣炸鍋做的是減少油量，不是把食物重新變健康，把它想成把「紅燈食物」降成「黃燈食物」，會比直接歸類成健康餐更貼近現實。

▲▼氣炸鍋把炸物變健康？營養師給答案 。（圖／Unsplash）

營養師提醒，如果你真的很喜歡吃炸物，氣炸鍋確實是相對友善的選擇，拿來偶爾解饞沒有問題。但若因此認為「反正不是油炸，可以天天吃」，那就太樂觀了。尤其雞塊、薯條這類食物，除了油脂問題，也常伴隨鈉含量高、纖維少、蛋白質與營養密度不夠完整等狀況。更實際的做法是，把它當成一餐中的一部分，而不是每天固定上桌的主角，並搭配蔬菜、原型蛋白質與足量飲水，整體負擔會更小。

關鍵字：

氣炸鍋, 炸雞塊, 薯條, 熱量, 健康

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