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別讓失智症提早報到！營養師：10種補腦食物吃起來

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▲▼營養師：10種補腦食物吃起來。（圖／Unsplash）

▲豆製品是很好的補腦食物。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

失智年輕化，年紀一直在下修，別輕忽腦霧、健忘、注意力差等症狀，預防失智症越早越好，營養師高敏敏教你吃10種健腦食物，另外也提醒這些傷腦食物要避開，從今天開始調整還來得及！

營養師高敏敏分享，想要避免失智症提早報到，從飲食就一開始顧好，簡單來說就是多吃天然原型食物、少碰加工品，調整好的飲食習慣可以幫助顧好心臟、護好大腦，延緩認知退化，更可降低阿茲海默症風險。

#10種「健腦食物」一次看

1.深綠色蔬菜：像菠菜、花椰菜都不錯，建議每天來一份。

2.各色蔬菜：彩椒、茄子、紅蘿蔔輪流吃，顏色越繽紛越好。

3.堅果類：每天吃一湯匙，核桃、杏仁都是好選擇。

4.莓果類：首選藍莓，一周至少2次。

5.豆製品：豆腐、豆漿這些非油炸豆類，建議一周吃3次以上。

6.全穀類：每天至少3份，像是燕麥、糙米、全麥麵包。

7.雞肉：白肉比紅肉好，一週吃個2次以上。

8.魚類：深海魚一周吃1次最理想，不吃魚也能用豆類補充蛋白質。

9.橄欖油：炒菜、涼拌都推薦天天用。

10.紅酒（少量）：每日可喝30～40cc，最多150cc，若不喝酒也不用勉強。

▲▼營養師：10種補腦食物吃起來。（圖／Unsplash）

▲加工肉品和起司都是容易傷腦的食物。

營養師高敏敏也建議要避開奶油、人造奶油，盡量用橄欖油替代，起司一周吃一次就好，紅肉與加工肉品也盡量限制一周2份內，油炸速食一周別超過一次，甜點等零食建議一周別超過4次，她也提醒大家別等老了才要開始保養，現在就開始調整，每天一點點累積，才是大腦最棒的保護傘。

關鍵字：

健腦飲食, 失智預防, 天然食物, 營養師建議, 傷腦食物

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