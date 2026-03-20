從深海修護到敏感肌互動體驗　La Mer、d program活動3月接力開跑

記者曾怡嘉／台北報導

La Mer與d program近期不約而同主打「互動體驗」，從沉浸式展覽到戶外快閃，讓消費者不只是試產品，而是直接走進品牌情境、親自感受保養差異。這波活動也讓美妝體驗從櫃上延伸到更貼近日常的生活場景。

#La Mer 3天限時沉浸展進駐北師美術館，結合齊柏林海岸影像

▲La Mer沉浸式展覽空間即日起開跑至3月22日。

▲全新超能活膚電眼霜，啟動深海超能膠原力。

La Mer推出全新「超能活膚電眼霜」，主打「1夜甦醒、8效煥活年輕」，並以「RPC-6 深海超能膠原力」科研技術作為新品核心亮點，為此，La Mer即日起至3月22日在MoNTUE北師美術館打造限時沉浸式展覽空間，透過專屬導覽帶領消費者走進品牌所強調的海洋靈感起點。

▲攜手齊柏林作品，見證海洋之力。

▲消費者完成體驗後可獲得乳霜體驗禮並可餐與明信片創作。

此次活動也攜手「看見・齊柏林基金會」，展出齊柏林拍攝的三幅台灣海岸攝影作品及《逐岸》影片，以空拍視角回應品牌的海洋修護意象，此導覽活動採線上預約制，每日開放時間為12:00至19:00，完整參與體驗者可獲得3.5ml乳霜體驗禮，並可參與專屬電眼拍貼與「乳霜明信片多色疊套印章」藝術創作；現場消費達指定門檻，另提供「英國爵石手工盤」手作體驗。

#d program推「敏感話題診聊站」，10日快閃鎖定敏感肌族群

▲d program敏感話題診聊站」開診，解惑肌膚的疑難雜症。

▲極效淨膚均衡化粧水、極效淨膚均衡化粧乳。

d program則把焦點放在敏感肌的日常溝通，品牌即日起至3月29日，在捷運中山站4號出口的心中山線形公園舉辦為期10日的「d program敏感話題診聊站」快閃活動。現場設有多項互動關卡，主打讓消費者進一步了解「d program 敏感話題」全新升級3色水乳，各自對應哪一類型的敏感肌需求。完成體驗後，參與者可獲得由Lily許韶恩親自設計的IP「#d敏你Bunny」周邊好禮，以及最高100元折價券。