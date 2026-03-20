環球購物中心「美好購物節」衝20%回饋　50間新品牌進駐吸客

▲環球購物中心「美好購物節」衝20%回饋。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著 4 月連假即將到來，不少消費者已開始規劃出遊與採購清單。Global Mall 環球購物中心從 3／26 至 4／15 展開《美好購物節》，先搶攻母親節前哨，首度與知名插畫家包大山合作推出療癒的「熊超人」會員禮，更針對全台 8 店祭出最高 20% 的消費回饋。而上半年預計引進近 50 家人氣新櫃，包含特斯拉展示中心與多家米其林等級甜點，要讓消費者的春季購物體驗更有感。

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對於想趁這波優惠「補貨」的民眾，掌握不同店別的回饋門檻是關鍵。環球購物中心「美好購物節」於新北中和、桃園 A8、桃園 A19 與屏東市，會員指定櫃位消費滿 3,000 元送 300 元抵用券，使用 Global Mall 聯名卡支付，再加碼送 300 元，等於滿 3,000 元送 600 元，直接打 8 折；板橋車站、南港車站、林口 A9 與新左營車站等車站型商場，消費滿 2,000 元送 200 元抵用券，刷聯名卡再加碼 200 元。

針對 4／3 至 4／6 兒童節連假再推出限時加碼，消費滿額多送 100 元禮券，搭配 LINE Pay、icash Pay 等電子支付，回饋可以層層疊加。

今年新櫃陣容多達 50 間，新北中和店引進「特斯拉」在新北商場的首家展示店，讓車迷在逛街時能近距離接觸電動車科技，以及「滿雞軒」以獨特的鴨肉高湯拉麵商場首店。板橋車站主攻甜點控，集結「傳遞幸福」法式甜點、日系生甜甜圈「雪系町」，以及美食 Youtuber 品牌「WA!COOKIES」等新北獨家櫃位。

業者表示，今年首度與插畫家包大山合作，以經典角色「熊超人」設計了一系列實用的限量禮品，包括戶外必備的野餐墊、不鏽鋼隨行杯，以及適合居家使用的午睡毯與造型抱枕。環球 Online 線上平台也同步推出 SNOOPY 系列餐具兌換活動，例如 SNOOPY 單人套裝組可利用 10 點加價 399 元、600 點數免費換等方式供愛好者收藏。此外，活動期間只要在餐飲品牌消費單筆滿 1,000 元，還可抽「日本來回機票」。

▲春天換季，遠百公布母親節前哨「美麗購物節」優惠。（圖／業者提供）

遠東百貨是為母親節前哨的「美麗購物節」將於 3／19 正式登場，祭出化妝品單筆滿 3,000 元送 300 元的周慶等級回饋，搭配信用卡與分期加碼，回饋率最高上看 15% ；統一時代百貨台北店與 DREAM PLAZA 則於 3／12 推出「春時尚」優惠檔期，主打指定櫃位滿 3,000 元扣點現折 300 元，並推出永續環保袋卡友禮吸引會員。





遠百「美麗購物節」從 3／19 至 4／15 開跑，針對換季保養與美妝採購，主力優惠集中在化妝品與內睡衣，祭出單筆消費滿 3,000 元送 300 元、消費滿萬元再加送 200 元、單筆滿 3 萬元再疊加送 600 元，並搭配 14 間銀行信用卡單筆刷滿 1 萬元分 6 期，再加送 300 元，換算下來 3 萬元的預算最高能拿到 4,500 元回饋，回饋率達 15%，主打固定囤貨專櫃保養品的消費者。

▲板橋大遠百資生堂國際櫃「紅色超導奇蹟露排隊組」，價值6,290元，特價2,880元，約54折優惠，限量50組；台南大遠百DIOR經典藍星唇膏，售價1,600元。

除了美妝，精品與家電也推折扣，遠百 APP 會員百貨服飾單筆消費滿 4,000 元送 300 元、當日累計每滿 3 萬元加送 600 元；保健器材單筆消費滿 5,000 元送 500 元，大家電單筆滿萬送 1,000 元。遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、高雄大遠百限定十三間銀行國際精名品，當日單筆刷 1 萬元並分 6 期，送 700 元抵用券。特定十間銀行全館當日刷滿 5,000 元送 100 元、消費滿 15,000 元送 300 元，特定九間銀行數位 3C、APPLE 單筆刷 1 萬元並分 6 期加送 500 元。