金卡達夏跑趴險摔進樹叢　元兇是2500元「恨天高」

▲金卡達夏穿金色Gucci高領禮服出席《Vanity Fair》奧斯卡After Party。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

美國實境秀女星金卡達夏（Kim Kardashian ）是話題女王，即使《Vanity Fair》奧斯卡After Party已過了好幾天，她持續在社群發布花絮，原來她步入會場前差點摔入樹叢，她與友人嚇得花容失色，友人前後包夾連忙將她扶起，害她出糗的「元兇」正是一雙約2,500元的「恨天高」，但見過大風大浪的她迅速恢復鎮定，在鏡頭前擺出專業pose，彷彿一切不曾發生過。

▲金卡達夏側身可見她穿超高的「恨天高」。（圖／CFP）





▲金卡達夏在派對前拐到腳，她與友人都嚇得花容失色。（圖／翻攝kimkardashian IG）



就在摔倒的前幾秒，金卡達夏說：「我在想這雙鞋是不是應該再緊一點。」接著不幸拐到腳，她發出了幾聲驚呼：「抱歉！我的腳踝！」她特別分享這雙金色防水台高跟鞋的各種角度圖片，自嘲意味濃厚，更令外界驚訝的是這位美容與時尚大亨竟穿著價格親民的高跟鞋，成功創造話題。

▲金卡達夏穿約2,500元的高跟鞋出席派對。（圖／翻攝kimkardashian IG）

金卡達夏選穿此雙高難度的「恨天高」，全為了搭配閃亮的金色Gucci禮服，此高領、長袖且背部帶有小開衩的禮服看似包緊緊，卻讓她凹凸有致的曲線畢露，看起來就像一座活生生的奧斯卡小金人獎座，配上黑色煙燻眼妝與凌亂感的深色長髮，吸睛度百分百。