丁海寅百萬江詩丹頓同款買兩只　一金一鋼錶絕配私服

▲丁海寅與美國時尚品牌TOMMY HILFIGER 合作無間，搭配江詩丹頓Historiques系列222型腕錶精鋼款。（圖／翻攝holyhaein IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓星丁海寅上周受美國時尚品牌TOMMY HILFIGER 之邀，到上海參加F1中國大獎賽，欣賞頂尖賽車手競技，當天他身穿夾克搭配牛仔褲，一派休閒模樣，他同時搭配瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）百萬元熱門款Historiques系列222型精鋼腕錶，洩露不凡品味。





▲丁海寅日前出席F1中國大獎賽佩戴江詩丹頓Historiques系列222型腕錶精鋼款，1,080,000元。（圖／翻攝holyhaein IG）

江詩丹頓於1977年慶祝創立222周年時，推出傳奇名作222「Jumbo」腕錶，品牌於2022年重新復刻推出黃K金版本，當時被譽為「最強復刻」，丁海寅也擁有一只，但一只金錶不夠，江詩丹頓去年慶祝270周年發表的精鋼版的Historiques 222腕錶也被他納入收藏，與原創款相同材質，外型則與黃K金版本無異，品牌保留當年的標誌性元素，包括直徑37毫米錶殼、凹槽錶圈、條形時標和棒狀指標、一體式錶鍊與六邊形中央鍊節，以及錶殼5點位的馬耳他十字標誌，搭配藍色面盤，搭載自動盤飾有222字樣的2455/2自動上鍊機芯。





▲丁海寅去年到F1阿布達比大獎賽戴Historiques系列222型腕錶黃K金款，2,520,000元。（圖／翻攝holyhaein IG）

丁海寅對江詩丹頓連收兩款相同外型但不同材質的Historiques 222腕錶，足見他對此散發休閒優雅魅力錶款的喜愛，不僅與他愛穿的TOMMY HILFIGER 服飾完美搭配，與紳士正裝也相襯。

