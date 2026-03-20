fb ig video search mobile ETtoday

丁海寅百萬江詩丹頓同款買兩只　一金一鋼錶絕配私服

>

▲▼ 丁海寅 。（圖／翻攝IG）

▲丁海寅與美國時尚品牌TOMMY HILFIGER 合作無間，搭配江詩丹頓Historiques系列222型腕錶精鋼款。（圖／翻攝holyhaein IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓星丁海寅上周受美國時尚品牌TOMMY HILFIGER 之邀，到上海參加F1中國大獎賽，欣賞頂尖賽車手競技，當天他身穿夾克搭配牛仔褲，一派休閒模樣，他同時搭配瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）百萬元熱門款Historiques系列222型精鋼腕錶，洩露不凡品味。

▲▼ 丁海寅 。（圖／翻攝IG）

▲丁海寅日前出席F1中國大獎賽佩戴江詩丹頓Historiques系列222型腕錶精鋼款，1,080,000元。（圖／翻攝holyhaein IG）

江詩丹頓於1977年慶祝創立222周年時，推出傳奇名作222「Jumbo」腕錶，品牌於2022年重新復刻推出黃K金版本，當時被譽為「最強復刻」，丁海寅也擁有一只，但一只金錶不夠，江詩丹頓去年慶祝270周年發表的精鋼版的Historiques 222腕錶也被他納入收藏，與原創款相同材質，外型則與黃K金版本無異，品牌保留當年的標誌性元素，包括直徑37毫米錶殼、凹槽錶圈、條形時標和棒狀指標、一體式錶鍊與六邊形中央鍊節，以及錶殼5點位的馬耳他十字標誌，搭配藍色面盤，搭載自動盤飾有222字樣的2455/2自動上鍊機芯。

▲▼ 丁海寅 。（圖／翻攝IG）

▲丁海寅去年到F1阿布達比大獎賽戴Historiques系列222型腕錶黃K金款，2,520,000元。（圖／翻攝holyhaein IG）

丁海寅對江詩丹頓連收兩款相同外型但不同材質的Historiques 222腕錶，足見他對此散發休閒優雅魅力錶款的喜愛，不僅與他愛穿的TOMMY HILFIGER 服飾完美搭配，與紳士正裝也相襯。
 

►林志穎戴千萬RICHARD MILLE名錶賞賽車　老婆愛馬仕造型愛相隨

►千黛亞601萬勞力士全鑽錶閃爆　搭CINDY CHAO珠寶登奧斯卡

關鍵字：

丁海寅, 江詩丹頓, Vacheron Constantin, TOMMY HILFIGER

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

金卡達夏跑趴險摔進樹叢　元兇是2500元「恨天高」

金卡達夏跑趴險摔進樹叢　元兇是2500元「恨天高」

梵克雅寶旗艦店化身詩意花園　蝴蝶、瓢蟲珠寶精緻可愛

梵克雅寶旗艦店化身詩意花園　蝴蝶、瓢蟲珠寶精緻可愛

亞莉安娜化身春日仙子　夢幻首飾上身仙氣飄飄

亞莉安娜化身春日仙子　夢幻首飾上身仙氣飄飄

林志穎戴千萬RICHARD MILLE名錶賞賽車　老婆愛馬仕造型愛相隨 「凱特上校」閱兵　王妃綠大衣配長靴展帥氣軍風 潘瑋柏嬌妻愛馬仕是標配　疊搭卡地亞鑽石手環與百萬AP錶閃爆 「鋼鐵人」綠得徹底　Tiffany石上鳥、Blancpain名錶添亮點 亞洲首富千金戴巨鑽閃耀奧斯卡　印度絲綢上身宣揚家鄉工藝 蕭敬騰捐血800萬RICHARD MILLE名錶搶鏡　勞力士夯錶也拿下了 李奧納多勞力士百萬斯文錶上手　冰藍色面盤出色

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面