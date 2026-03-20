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買一送一、限時特價！容易讓人誤入消費陷阱的3種話術

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記者李薇／台北報導　圖／kbsdrama IG

在資訊爆炸與消費主義盛行的時代，各種看似「超划算」的行銷話術，其實往往暗藏心理誘導機制，讓人不知不覺掏出錢包，甚至買下原本不需要的東西，從限時優惠到情緒勒索式推銷，這些話術之所以有效，是因為精準抓住人性的焦慮、比較心與錯失恐懼，若沒有意識到，很容易一步步掉入花錢陷阱。

▲▼ 。（圖／IG）

1.限時限量製造焦慮

「只剩最後3組」、「今晚12點前下單才有」，這類話術刻意營造稀缺感，讓人產生錯過就沒機會的壓力，進而衝動消費，但實際上不少商品會反覆上架，甚至根本沒有真的缺貨，消費者在焦慮中做決定，往往忽略是否真的需要。

2.原價對比放大「撿到便宜」錯覺

「原價3990，現在只要990」，透過誇大的價差讓人覺得自己賺到，但很多商品的原價本身就被刻意拉高，甚至長期都在「特價中」，這種價格錨定會讓人忽略商品實際價值，只關注折扣幅度而非是否值得購買。

3.捆綁優惠讓人多買不必要的東西

「買一送一」、「三件更便宜」，看似划算，實際上會讓人為了湊優惠而多買，甚至購入本來不需要的品項，最終花費反而更高，這種策略利用的是人們對「單位價格變低」的敏感度，卻忽略整體支出增加。

關鍵字：

消費, 理財

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