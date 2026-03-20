【廣編】華彩終章：RM 07-01彩色陶瓷系列2026年新作

▲至臻寶石鑲嵌工藝，搭載品牌自製CRMA2機芯，三款專屬臻品，各限量50只。

圖、文／RICHARD MILLE提供

2026年全新推出的RM 07-01彩色陶瓷系列，為自2021年起RICHARD MILLE開啟的色彩與形態美學工藝探索之旅寫下卓越終章。秉承前作設計精髓，此次推出的三款RM 07-01時計各限量50只，以璀璨寶石鑲嵌為點睛之筆，圓滿詮釋了大膽現代設計與傳統製錶工藝的獨特對話。

全新RM 07-01彩色陶瓷腕錶映照出的每一道光影，皆喚醒深刻記憶，已然成為經典之作，定格璀璨創意。錶盤流光溢彩，紋理鮮活靈動，色彩躍動生輝，彷彿整個世界都為之蛻變：其繽紛色調構築出夢幻意境，而精湛工藝讓尋常視界綻放異彩。鑽石如永恆雪花般點綴於材質之上，將這一刻永久珍藏。

全新系列設計靈感溯源1980年代的創作活力，那是一個崇尚自由突破、大膽撞色、善用先鋒材質的時代。此系列共推出三款配色的陶瓷材質錶殼：粉紅色、粉紫色和粉藍色。腕錶所採用的TZP（四方氧化鋯多晶）陶瓷材質，不僅擁有極致的美學質感，更能滿足嚴苛的性能標準。其出色的結構穩定性、濃郁的色彩飽和度與超強的抗磨損性，讓腕錶光澤歷經時光洗禮後依舊恆久如新，這款時計臻品不只是一場驚艷的美學表達，更是對傳統製錶工藝的深刻致敬。