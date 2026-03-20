fb ig video search mobile ETtoday

【廣編】華彩終章：RM 07-01彩色陶瓷系列2026年新作

>

▲▼RICHARD MILLE,鑲嵌工藝,彩色陶瓷系列。（圖／RICHARD MILLE提供）

▲至臻寶石鑲嵌工藝，搭載品牌自製CRMA2機芯，三款專屬臻品，各限量50只。

圖、文／RICHARD MILLE提供

2026年全新推出的RM 07-01彩色陶瓷系列，為自2021年起RICHARD MILLE開啟的色彩與形態美學工藝探索之旅寫下卓越終章。秉承前作設計精髓，此次推出的三款RM 07-01時計各限量50只，以璀璨寶石鑲嵌為點睛之筆，圓滿詮釋了大膽現代設計與傳統製錶工藝的獨特對話。

全新RM 07-01彩色陶瓷腕錶映照出的每一道光影，皆喚醒深刻記憶，已然成為經典之作，定格璀璨創意。錶盤流光溢彩，紋理鮮活靈動，色彩躍動生輝，彷彿整個世界都為之蛻變：其繽紛色調構築出夢幻意境，而精湛工藝讓尋常視界綻放異彩。鑽石如永恆雪花般點綴於材質之上，將這一刻永久珍藏。

全新系列設計靈感溯源1980年代的創作活力，那是一個崇尚自由突破、大膽撞色、善用先鋒材質的時代。此系列共推出三款配色的陶瓷材質錶殼：粉紅色、粉紫色和粉藍色。腕錶所採用的TZP（四方氧化鋯多晶）陶瓷材質，不僅擁有極致的美學質感，更能滿足嚴苛的性能標準。其出色的結構穩定性、濃郁的色彩飽和度與超強的抗磨損性，讓腕錶光澤歷經時光洗禮後依舊恆久如新，這款時計臻品不只是一場驚艷的美學表達，更是對傳統製錶工藝的深刻致敬。

關鍵字：

RICHARD MILLE, 鑲嵌工藝, 彩色陶瓷系列

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

【廣編】RM 16-02超薄自動上鍊腕錶　簡潔而精準的線條與機械傑作

【廣編】RM 16-02超薄自動上鍊腕錶　簡潔而精準的線條與機械傑作

討厭社交喜歡獨處星座Top3！第一名最需要私人空間　其實外冷內熱

討厭社交喜歡獨處星座Top3！第一名最需要私人空間　其實外冷內熱

為什麼賺不到錢？吳淡如點名：這「7種人」最難變有錢

為什麼賺不到錢？吳淡如點名：這「7種人」最難變有錢

別讓失智症提早報到！營養師：10種補腦食物吃起來 從「怎麼起床」判斷另一半性格　會賴床表示超細心？ 花錢像開外掛！3星座最容易變月光族　第一名精緻窮只想享受當下 林志穎戴千萬RICHARD MILLE名錶賞賽車　老婆愛馬仕造型愛相隨 總是錯過對的人？「3種戀愛習慣」你中了幾個 夢幻鞋款推薦！鬼塚虎蕾絲MEXICO 66太仙太美、VIVAIA芭蕾鞋一穿回不去 氣炸鍋把炸物變健康？營養師解析：能少油，不等於無負擔

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面