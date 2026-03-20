嫉妒心最強的三大星座！TOP 1易放大彼此差距　高標準難以容下優秀的人

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

在人際互動與競爭氛圍中，有些人天生對「比較」特別敏感，一旦察覺他人表現優於自己，內心就容易產生強烈的不平衡感，甚至轉化為明顯的嫉妒情緒，這類型的人往往對自我要求極高，也因此更難接受別人超越自己，以下就盤點三大忌妒心偏強、最容不得他人比自己更優秀的星座。

TOP 3 天蠍座



天蠍座內心敏感且佔有慾強，對於輸贏與地位有著極高的在意程度，表面上看似冷靜理性，但其實對他人的表現觀察入微，一旦發現有人在自己在意的領域中表現更好，就容易在心中產生強烈比較與不甘情緒，甚至會默默將對方視為競爭對手，進而激發出更強烈的勝負心與防備心。

TOP 2 獅子座



獅子座天生自尊心強烈，渴望被看見與肯定，習慣成為眾人焦點，一旦光環被他人搶走，就容易出現明顯的不悅與落差感，他們不一定會直接表現出嫉妒，但內心會非常在意他人是否比自己更受歡迎或更成功，這種不服輸的心態，往往讓他們在比較中感到壓力與不安。

TOP 1 處女座



處女座對細節與完美有極高標準，對自己要求嚴苛，也因此容易放大與他人的差距，當看到別人做得更好時，不僅會產生嫉妒情緒，還會陷入自我檢討甚至自我否定的循環中，他們的忌妒往往不是外顯的，而是轉化成對自己的壓力與批判，越是在意的領域，這種情緒就越明顯。