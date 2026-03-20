空白美術館登場　讓參觀民眾「自己動手畫」成正式展件

▲勤美術館推出藝術實驗，邀請每個民眾成為館內展件的一部分。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

想當藝術家現在去台中勤美術館就能原地出道，2026年春季特展《你缺藝術家嗎？先「畫」再說！》於 3／20 正式開跑，為期 100 天的實驗，開幕時展間空無一物，只有等著被填滿的牆面，邀請每位觀眾「進場動手畫」，直接變成美術館成為正式展件。

這場展覽由「走路草農藝團」策劃，靈感來自街頭常見的「你缺臨時工嗎？」徵人告示。 策展人陳漢聲與劉星佑認為，藝術創作其實就是一種勞動，不需要準備好才能開始，只要動手就是藝術。 走進館內，原本傳統美術館那種肅穆的「白盒子」空間，被轉化成了全民共享的藝術練習室，甚至連挑高展場中懸掛、高達八米的巨型「浮空雲朵」都能讓大家隨手塗鴉，隨著時間推移，這些雲朵將累積眾人的記憶，變換成隨時生長的活作品。

民眾入場時會領到一組「藝術家養成套包」，裡面備妥了藝術家證、體驗卡與創作材料，館內也提供各式蠟筆、色鉛筆讓大家盡情揮灑。 最吸引人的是，只要完成畫作並作品入庫，憑著蓋上戳記的藝術家證，在展期間就能「無限次」回訪觀展，看著自己的作品被掛上牆展示，這種成就感絕對比單純看展還要過癮。 現場除了基本畫紙，也能加購無框畫布與壓克力顏料，讓創作更有風格。

展覽規劃了四個不同的創作現場。 在「暖身基地」可以透過貼紙與光影找回觀察視角；「自由畫室」則準備了 40 年代的懷舊玩具與人造花當靜物，讓你切換到藝術家的觀察視角；甚至可以把帶有回憶的小物件裝進葉袋，縫入「雕塑記憶庫」的大型裝置中。 所有靈感最後都會匯聚在展覽心臟地帶「沙龍大平台」，讓你的作品輪流上場。

針對接下來的連假，館方也推出親子優惠，4／3 至 4／6 兒童節期間，三人同行就送小畫布；4／1 起至 6／28 展期間，12 歲以下小朋友持誠品書店小童學卡，每周三還能免費入館體驗（需至少 1 位大人購票陪同）。

▲新光三越「2026 ART TAIWAN｜SKM PHOTO 攝影藝術博覽會」。（圖／業者提供）

「2026 ART TAIWAN｜SKM PHOTO 攝影藝術博覽會」即起至 3／23，在新光三越台北信義新天地A11 6 樓登場，今年以「Mobius 凝視｜倒影的邊界」為主題，邀請參觀者開啟一場無限循環的影像旅程。

本次共匯集來自國際與台灣的優秀攝影與影像藝術創作者作品，包括日本知名街拍攝影師中藤毅彥、風景攝影師加藤秀，以及台灣知名攝影師何經泰、江宏仁、陳敏佳、鄭弘敬、周墨、Puzzleman、姚愛寗、朱逸文、章潔、陳怡絜、林肇圀、黃郁棠、謝明澄等超過 50 組藝術家同台，從商業攝影到藝術影像的豐富面貌，提供觀眾與藝術家面對面互動與作品收藏之難得機會。

此外，也發表「2026 SKM PHOTO 國際攝影大賽」及「2025 吳東興攝影贊助計畫」得獎作品；展期間每日舉辦多場攝影專題講座與交流活動，五天展期內容可上新光三越文教基金會culture.skm.com.tw 官網查詢。