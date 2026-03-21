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常玉罕見馬兒畫作首登佳士拍賣　李希特《抽象畫》有望飆破3.1億

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▲▼ 佳士得,蘇富比 。（圖／公關照）

▲香港佳士得27日舉行的二十及二十一世紀晚間拍賣由李希特1991年作《抽象畫》領銜，估價約317,528,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣公司佳士得（CHRISTIE’S）於香港藝術周期間，在亞太區新總部 The Henderson 舉行二十及二十一世紀藝術春季拍賣，將由3月27日的晚間拍賣拉開序幕，隨後於3月28日舉行二十世紀及二十一世紀兩場日間拍賣。其中晚間拍賣的焦點無疑是首度現身拍場的傑哈德李希特（Gerhard Richter ）1991年作品《抽象畫》，以奪目的鮮紅色調為主，展現了藝術家爐火純青的刮板技法，透過層層堆疊與擦拭，呈現出深邃的色彩層次，估價逾3.1億元。

▲▼ 佳士得,蘇富比 。（圖／公關照）

▲香港佳士得春拍另一亮點是常玉畫作《毯上的曲腿馬》，估價約113,984,000元起。

同樣首度登上拍賣會的常玉畫作《毯上的曲腿馬》，是藝術家以馬戲為主題9幅作品中的其中一件，由常玉好友 Lévy 家族珍藏多年，畫中融合了東方吉祥紋樣與西方文化語彙，展現了獨特的跨文化美學。此外，曾在2013年創下藝術家世界拍賣紀錄的沃爾特史畢斯（Walter Spies）作品《登高望遠》，本次也將再度現身佳士得晚間拍賣，他巧妙結合歐洲現代主義與峇里島風情，對光影與植物景象的處理極具個人色彩，有望再刷新高價紀錄，估價近逼2億元。24日至27日於香港佳士得總部舉辦的拍賣預展，大眾都可一睹真跡風采。

▲▼ 佳士得,蘇富比 。（圖／公關照）

▲沃爾特史畢斯的《登高望遠》2013年初登拍場創下藝術家世界拍賣紀錄，此次再登佳士得拍場有望刷新紀錄，估價約195,402,000元起。

▲▼ 佳士得,蘇富比 。（圖／公關照）

▲安迪沃荷1985年作品《新精神（唐老鴨）》將登上香港佳士得28日舉辦的二十一世紀日間拍賣，估價約11,398,000元起。

蘇富比（Sotheby’s）也於香港藝術月盛事及春季拍賣期間，在香港蘇富比旗艦藝廊舉行大中華區歷來最全面呈獻抽象藝術的展覽「beyond the abstract」，匯聚跨越三千年文化不同媒材的作品。估價超過4.4億元的瓊米切爾（Joan Mitchell）氣勢滂薄的雙聯作《大峽谷（第七號）》，此創作於1983年的畫作呈現以明麗奔放的色彩與動感，將向公眾展至30日。

▲▼ 佳士得,蘇富比 。（圖／公關照）

▲香港蘇富比29日現當代藝術晚間拍賣焦點為瓊米切爾油畫《大峽谷（第七號）》（左），估價約447,797,000元起。（圖／蘇富比提供，以下同）

▲▼ 佳士得,蘇富比 。（圖／公關照）

▲紐約蘇富比呈獻巴斯奇亞《博物館安全（百老匯崩潰）》，估價約元1,435,824,000元起。

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佳士得, 蘇富比

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