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14萬人敲碗！爆可愛「貓咪防曬霜」竟有肉球足跡　網友大呼：我要買

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、kao_designer IG

美妝不僅是要好用，外型要吸睛、甚至還要新奇有趣，才能引發話題，帶動銷量，日本花王最近就推出一款防曬產品，再塗抹的時候只要用蓋印章的方式，就可以將防曬擦在身上，重點是蓋印的瞬間會在身上出現「貓掌印」，一整個手臂塗起來就像是貓咪在手上走過，超級可愛！狂吸14萬人次觀看。

花王,ALLIE,ALBION,保養,防曬,抗老,美妝。（圖／品牌提供）

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花王最近在IG分享一款專為兒童設計的新款防曬，看似正常的軟管設計在液體出口採用巧思，讓擠出來的防曬會形成貓掌的樣子，只要邊擠邊點塗，就可以快速上好防曬，後續只要稍微推抹即可；非常可愛的構想立刻在網路引發話題，療癒的過程甚至還能讓每個人都愛上防曬過程，讓網友都大呼「太想要！」

花王,ALLIE,ALBION,保養,防曬,抗老,美妝。（圖／品牌提供）


充滿話題性的防曬可不只這一款，ALLIE近期更是與知名卡通吉伊卡哇合作，打造軟萌抗曬小隊，熱銷冠軍持采UV高效防曬水凝乳是小八設計、持采濾鏡調色UV防曬乳（木質調勻妍）則是烏薩奇、持采濾鏡調色UV防曬乳（紫陽明妍）是吉伊，每一款都是不同設計，3／21起至開架藥妝通路購買此系列，更可獲得「獨家UV變色鑰匙圈」乙個，外出可隨時檢測紫外線，搭配小鏡子還方便即時補妝。

花王,ALLIE,ALBION,保養,防曬,抗老,美妝。（圖／品牌提供）

ALBION在日前也推出全新匠心凝時曜光UV防禦精華，身為旗下最頂級的保養系列，在防曬的成分上也是最高要求，內含獨家Protereation再生更新複合配方搭配油膜科技，是一款集合妝前、保養、防曬為一體的單品，一瓶就可以解決多重肌膚需求，輕潤質地更是養膚不負擔，持久一整天守護美肌。

花王,ALLIE,ALBION,保養,防曬,抗老,美妝。（圖／品牌提供）

關鍵字：

花王, ALLIE, ALBION, 保養, 防曬, 抗老, 美妝

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