拿免費「萬元乳霜」！沉浸式齊柏林大海攝影展　還能玩拍貼、創意印章畫

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

快閃活動總是吸引粉絲踴躍參加，不僅是假日與朋友同遊好去處，更有多項禮物可以拿到手軟，近期兩大美妝品牌la mer、d program都有舉辦限時體驗活動，可以欣賞攝影展覽、玩拍貼、扭蛋機，甚至還能獲得折價券，不妨可以揪親朋好友一起參加。

慶祝全新超能活膚電眼霜的上市，La Mer將重點回朔到品牌創立之源「大海」，攜手全球知名攝影大師齊柏林，在北師美術館展示出三幅台灣海岸攝影作品及逐岸影片，讓人沉浸式體驗地球之美，呼應品牌經典深海巨藻萃取成分，同時以手工永續採摘的方式，打造出全系列保養。線上預約活動參與體驗可獲得3.5ml乳霜體驗禮，還能玩電眼拍貼與乳霜明信片多色疊套印章等。

當然，最新的超能活膚電眼霜也選用生長在嚴苛環境的紅色微藻，能幫助肌膚達到修護效果，重現飽滿澎彈，搭配Miracle Broth奇蹟活凝金萃與全新科研複合科技深海超能膠原力，特別針對眼周肌膚乾燥暗沉問題進行呵護，能強化支撐力，打造年輕緊緻的膚況。

針對敏弱肌膚特別設計的d program敏感話題也在心中山線形公園舉辦10天快閃活動，只要在現場完成真心話翻翻牌，並拍照打卡加追蹤官方IG，就可以扭蛋機抽獎體驗乙次（最大獎官網為Watashi+$100元折抵券），另外，只要持處方箋至新光三越南西館資生堂東京櫃購買任一新品正貨，即可兌換新品化粧水或乳液旅行體驗組。