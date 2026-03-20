美容展直擊AI黑科技引爆百億商機！PS+LAB三萬元起輕鬆當美業老闆

▲PS+LAB於台北國際美容保養展位上，展示獲得國際金獎肯定的外泌體系列產品，包含外泌體晶萃、養髮晶萃及養髮系列，還有高科技氣動脈衝水光機。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

2026台北國際美容保養展於今3/20(五)至3/23(一)在台北世貿一館華麗登場！在這一場匯集美妝、保養、美容設備原料與技術盛事中，成立55週年東森自然美旗下科技美容品牌「PS+LAB」展現其前瞻眼光，針對現代美業痛點發起轉型革命而成為全場焦點。透過尖端的「外泌體」科技、AI智慧檢測，以及極具震撼力的「三萬元創業方案」，PS+LAB正站在百億美容市場的風口上，重新定義美業的財富密碼。

科技核心：AI美妝與外泌體訊息傳導

PS+LAB研發長蔡育儒在美容展現場訪談中，深入淺出地解釋了品牌的核心競爭力，他指出，現代消費者常面臨「保養停滯期」，無論抹再貴的保養品都感覺吸收不進去，這其實是細胞訊息傳遞出了問題；「保養停滯期的概念就是，擦什麼效果都沒有，這通常是因為我們的細胞老化，訊息通道被鎖起來或關起來了」蔡育儒研發長生動地比喻，「我們今年推出的全新外泌體系列，就像是給AI的指令（Prompt），外泌體會散發訊息，去喚醒沉睡的老化細胞，讓它重新運作起來」。

▲PS+LAB研發長蔡育儒於美容展現場受訪，解析外泌體如何喚醒沉睡細胞，打破保養停滯期。

今年PS+LAB主打的外泌體系列，涵蓋了肌膚與頭皮養護的完整需求，包括外泌體晶萃、養髮晶萃、養髮液及養髮洗髮露 ，這項技術在產品規劃上不斷觀察全球最新美麗趨勢，並獲得了國際金獎肯定。研發長強調，PS+LAB 所使用的外泌體展現了極致的技術規格，且純度達到驚人的99.9%，相較於市面上許多同類產品必須依賴全程低溫冷鏈運輸以維持活性，PS+LAB 的專利技術使其在常溫下依然能保有高度生物活性，因此不但大幅提升了保養品的穩定性與存放便利性，更確保消費者每一滴使用的精華都能發揮最強大的滲透與修復效能。

▲PS+LAB煥泌養髮系列。

黑科技儀器：30分鐘即刻透亮的秘密

除了強大的產品成分，PS+LAB更引入了來自以色列技術的「氣動脈衝」導入技術，這項儀器利用60到80 PSI的高壓氣體，能將精華液微米化並直接注入皮下3至4毫米的深度。

「傳統美業需要美容師用手揉、用手按，一坐就是一個多小時」蔡育儒研發長說，「但我們的氣動式水光技術，只要你會拿噴槍，按照老師教的路線走，30分鐘就能看到明顯的Before與After差異，就像剛做完醫美一樣」。這種「拿起機器就會做」的特性，解決了美業長期以來「技術傳承困難」的迷思；傳統美容師需要受訓3到6個月才能上手，但PS+LAB的科技模組化，讓新手也能在短時間內提供穩定且高效的服務品質。

▲PS+LAB於美容展現場演示來自以色列技術的「氣動脈衝水光機」，主打快速可完成「即刻透亮」的科技美容課程。

精準切入市場：百貨通路與居家工作趨勢

資深協理林宥彤在受訪時則分析了品牌的市場策略。她指出，PS+LAB的誕生是為了回應後疫情時代的消費變革，特別是居家辦公（WFH）與個人工作室的興起。「我們觀察到這幾年很多人開始有居家工作的型態，也有越來越多女性投入美睫、美甲這類型的小型美業」林宥彤協理提到，「這些從業者希望在原本有限的空間裡，增加更高單價、更專業的美容項目。PS+LAB即將進駐百貨通路（如新店裕隆城），就是為了告訴大眾，我們的品質與服務是受到市場嚴格審核肯定的，是值得信賴的品牌平台」。

▲資深協理林宥彤於現場介紹即將進駐新店裕隆城的品牌策略，強調PS+LAB符合百貨通路的品質審核與信用。

林宥彤資深協理更進一步解釋，PS+LAB不只是賣產品，還是一套「獲利飛輪」，透過AI肌膚檢測儀，能更科學地讓消費者了解自己的膚況，「不靠推銷，全靠科學成交，機器幫你找問題，系統幫你出方案，這才是現代美業應有的效率」。

創業震撼彈：三萬元起即刻圓夢

對於渴望創業卻受限於資金的人，PS+LAB在展覽現場釋出了極具吸引力的方案：只需三萬元起即可啟動創業。「這跟傳統加盟完全不同」林宥彤資深協理表示，「三萬元，一個小房間、一個工作室就能經營。你不需要囤大量庫存，不需要負擔昂貴的店租，只要有這套黑科技設備搭配我們的產品，你就能輕鬆翻轉收入」。

▲ PS+LAB強調創業加盟不需負擔昂貴店租，即便只有一個小房間或工作室也能輕鬆經營 。

美容展現場演講時，林宥彤資深協理舉了一位台中美甲美睫師的加盟案例，加入PS+LAB後，將原本客單價1000多元的睫毛服務，搭配30分鐘的氣動導入，成功轉化為單價4000元以上的客製化課程。「因為半小時就能看到肌膚變好的效果，那位老師的客人回客率非常驚人」。

最強後盾：集團的跨產業加持

PS+LAB之所以能如此快速在市場站穩腳步，最重要的優勢就在於背後強大集團體系的支援，不僅包含有產品研發與教育訓練，更涵蓋了媒體資源與會員系統。「一個人走很辛苦，但有集團在背後支撐你，一點都不辛苦」林宥彤資深協理強調，「我們不只教技術，還教行銷。我們會教加盟主如何用手機快速剪輯影片、打造個人形象IP，讓消費者主動在網路上找到你。線上引流、線下成交，這就是最強大的媒體力。」透過集團的通路、購物雲、新聞資源與千萬級的會員潛力，PS+LAB為創業者搭建了一個「三萬元創業、三個月回本」的高效平台。

▲ 美容展演講現場，林宥彤資深協理（左）宣佈「三萬元起即刻圓夢」方案，以及研發長蔡育儒強調保養研發獲國際肯定，讓PS+LAB引發創業者高度關注。

站在百億風口，預見美業未來

PS+LAB的出現，象徵著美容業從「純手工勞力」轉向「高效黑科技」的新紀元，品牌在美容展現場向大眾證明，美容不再是高不可攀的奢侈，而是觸手可及的科技生活。

就像林宥彤資深協理在演講結尾所言：「機會不等人，現在就拿起屬於你的百億市場。PS+LAB讓你用最輕鬆的方式，做自己的老闆」。品牌背後的東森自然美已有55年歷史，「55年是時間給我們的信用；全球2,200家門市則是市場給我們的證明。」這場美業革命才剛開始，而PS+LAB已走在最前端。