SOGO忠孝春の日本展　文明堂長崎蛋糕　全球最熱賣費南雪都來了

▲SOGO忠孝春の日本展登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO 忠孝館「春の日本展」熱鬧開跑，集結近百家品牌、46 位日本職人來台實演，無論是想找獲得金氏世界紀錄認證的「最暢銷費南雪」，或是渴望品嚐底部帶有粗糖口感的百年文明堂長崎蛋糕，不必飛日本就能一次滿足，消費滿額還有機票抽獎與實用的和風餐具回饋禮。

▲初登場台灣限定Henri Charpentier經典原味雙選禮盒(費南雪瑪德蓮) 售價640元(1盒8入)；綜合現烤費南雪 售價420元(1盒6入)。

來自兵庫的百年老店「Henri Charpentier」在 SOGO 日本展首登場，帶來曾獲金氏世界紀錄認證、全球最暢銷的費南雪，包括 Henri Charpentier經典原味雙選禮盒（費南雪/瑪德蓮）、SOGO 限定的惠比壽神費南雪（大納言紅豆）禮盒，售價均為 640 元；長崎蛋糕名店「文明堂總本店」也是首度登場，招牌的經典長崎蛋糕 0.6 號，底部的粗糖結晶正是其靈魂所在，咬下後的甘甜層次感令人驚艷，售價 680 元。

現場實演的熱騰騰美食也很有料，首度來台的神奈川老舖「力屋」，推出包含多種日式小菜的幕之內便當，每日販售品項還會更換，讓你在百貨公司就能體驗地道的日式餐盒文化，售價 350 元。東京「我和一心」北海道起司可樂餅，金黃酥脆的外皮包裹著綿密馬鈴薯與濃郁起司，每一口都超罪惡，售價 80 元，喜歡炸物一定要試試。

▲單日消費滿2,000元還可抽日本機票。

SOGO表示，日本展活動期間 3／20 至 4／6，持快樂購卡於指定區域單日累積消費滿 2,000 元，就有機會抽中價值超過 30 萬元的「長榮航空日本不限航點皇璽桂冠艙雙人來回機票」。3／20 至 3／21 全館消費 1,500 元，送限量「日本展150元電子折價券」(50 元 3 張)；3／23 至 3／25 期間日本展消費滿 1,000 元 贈限量「快乾蓬鬆造型美髮梳」；3／26 至 3／27 全館消費1,500元，送限量「和風五入餐盤組」；3／31 至 4／1 期間全館消費 1,500元送限量「和風玉子燒煎鍋」。

▲和風消費禮和風五入餐盤組。

▲和風消費禮和風玉子燒煎鍋。

▲星巴克「林口文化北門市」近期開幕，主打玻璃元素，成為最新的櫻花門市。（圖／品牌提供）



想感受春天氣息，喝杯咖啡也可以，星巴克「林口文化北門市」於 3／16 開幕，大片玻璃外觀的設計，是被譽為「森林中玻璃盒」的新門市，因應春季店外三株富士櫻也如期綻放，在店內透過開放式天花板與玻璃元素交錯，抬頭就能感受春天，加持咖啡時光。開幕期間首賣的櫻花隨行卡，更祭出滿額贈小熊停車號碼牌、摩登點心碗，以及星禮程會員專屬的好友分享券，邀請咖啡迷們在春暖花開之際造訪新地標。

「林口文化北門市」在設計上完美融合自然光影，以大地色系搭配開放式天花板，簡約的背景與線性木質框架交錯，讓陽光透過大片玻璃窗灑落，營造出如同在森林樹冠下品嚐咖啡的律動感。門市周邊特別種植了三株富士櫻，每逢 2 至 3 月花季，粉色花瓣與玻璃盒般的建築交織，顧客坐在店內就能近距離欣賞粉嫩櫻花雨，感受夢幻的春日浪漫 。

慶祝新店開幕，星巴克特別推出地區限定商品，以門市落地窗外的櫻花美景為主角的限定隨行卡，售價 150 元。即起至 3／29（（3／20 與 3／26 除外），當日單筆消費滿 1,000 元，即可獲得「小熊臨時停車號碼牌」；3／30 至 4／12 期間，消費滿 1,800 元則可獲得「星巴克工坊摩登點心碗」。此外，星禮程會員在 3／19 前單筆消費滿 350 元，可額外獲贈好友分享券。