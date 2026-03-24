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才不是真朋友！3種「隱形有毒閨蜜」看似親近實則超歹毒

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記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

在人際關係中，「閨蜜」往往被視為最親密的存在，但有些關係表面看似要好，實際上卻暗藏消耗與壓力，甚至讓人不知不覺陷入情緒內耗，這類「隱形有毒閨蜜」不一定會明顯傷害妳，卻會透過細節慢慢削弱妳的自信與能量，學會辨識，才能避免長期被影響。

▲▼ 。（圖／IG）

1.表面關心實則偷偷打壓

這類型的人常常在妳分享好消息時，用「看似理性」的話語潑冷水，比如：假裝為妳擔心可能會出現的隱藏危機、或是下次秀出自己更好的東西、動不動就對妳的行為一頓批評、表示自己不喜歡妳所愛用的東西等等，默默的把妳比較下去，讓妳產生不必要的自我懷疑，長期下來會讓人逐漸失去自信，開始懷疑自己的價值與努力。

2.當情緒垃圾桶

她總是在心情不好時找妳傾訴，把負能量全部丟給妳，但當妳也需要被傾聽時，卻開始轉移話題、敷衍甚至表現出不耐煩，有時候更會直接找理由消失，這種單向的情緒索取，讓妳瘋狂被消耗而不是被陪伴，久了容易產生關係失衡的疲憊感。

3.愛佔小便宜，把付出當理所當然

從小事開始，例如：吃飯不主動付錢、借東西不歸還、習慣性讓妳多付出時間或金錢，卻從不回饋，這種行為看似微小，但長期累積會讓人感到被利用，甚至開始懷疑這段關係是否只是單方面的付出。

關鍵字：

閨蜜, 交友, 友情, 情緒

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