春分養生懶人包！5件事做對，提升適應力不再換季崩盤

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／Unsplash

今（20日）邁入春分，春分是節氣轉換的重要分水嶺，白天與黑夜等長，氣候逐漸回暖但溫差仍明顯。這段時間身體容易出現疲倦、過敏或情緒波動，透過簡單的生活調整，有助於穩定節奏、順利適應換季。

春分養生的關鍵在於「穩定節律、減少負擔、維持平衡」。日常作息建議盡量固定時間入睡與起床，避免熬夜讓身體過度消耗；飲食則以清爽、少油、均衡為原則，多補充當季蔬菜與適量蛋白質，減少腸胃負擔；同時也要留意情緒起伏，透過簡單的放鬆活動或短暫休息，幫助身心維持穩定狀態，讓身體在季節交替時更容易適應。

在作息上，建議逐步將睡眠時間往前調整，建立規律節奏，比一次性大幅改變更容易維持；飲食方面可優先選擇清淡料理，減少油炸與重口味，外食族則可多搭配燙青菜與湯品，讓飲食更平衡；至於情緒管理，可以每天安排一小段時間進行散步、伸展或深呼吸，幫助釋放壓力。運動則以溫和為主，例如快走或瑜伽，讓身體微微出汗即可，不需追求高強度。

同時，這時候因為氣溫與濕度變化較大，肌膚容易出現乾燥或敏感狀況，保養上建議回歸簡單，以保濕為主，避免同時嘗試過多新產品；若需要更換保養品，應先進行小範圍測試。日常也要留意保暖與過敏問題，像是早晚溫差或花粉影響，都可能讓身體產生不適。