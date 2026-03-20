美容展秀AI科技美業新浪潮！數據護膚精準逆齡「東森自然美」引領加盟轉型趨勢

▲東森自然美於2026年台北國際美容保養展盛大登場，展現「AI科技美業」實力。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

在2026年台北國際美容保養展於今3/20至3/23盛大登場之際，東森自然美以堅實的品牌力向創業者與消費者喊話：「55年，是時間給我們的信用；全球2200家，是市場給我們的證明。」 隨著人工智慧技術在各行各業持續擴張，美容產業正式宣布進入「AI科技美業」新紀元。東森自然美作為台灣美容SPA首選品牌，本次展覽以AI科技為主軸，將肌膚檢測、療程設計與大數據分析深度結合，展現出今年產業升級的關鍵核心技術。

東森集團自然美副總經理羅少庭在受訪時分析，傳統美業正經歷從感性服務走向數據決策的改變。羅少庭指出：「透過數據分析，讓護膚從『靠感覺』轉為『有依據』。」 這種轉變不僅提升消費者的信任感，也讓美容服務具備科學化的驗證標準，引領美業邁向智慧化經營，這也是經營55年的東森自然美一直堅持的「人證、物證、科學作見證」核心理念。

▲東森集團自然美副總經理羅少庭指出，透過數據分析能讓護膚從「靠感覺」轉為「有依據」。

AI肌膚檢測 精準數據驅動護膚體驗

過去消費者進入美容場域，往往只能依靠美容師的視覺判斷與經驗口述，但東森自然美透過AI智能肌膚檢測系統，徹底打破資訊不對稱的僵局；系統利用精密的影像分析與龐大數據模型，能在短時間內快速判讀油水平衡、細紋分布、毛孔粗大程度以及色素問題，並以量化數據呈現。羅少庭副總經理對此表示：「現在整個科技升級，我們要靠的是大數據、數據分析，還有科技化的系統儀器，取代專業的不足、人工的缺乏。」

▲▼AI智能肌膚檢測系統能快速判讀油水平衡、毛孔及色素等問題，並以量化數據呈現。

此外，展場詢問度極高的「外泌體水光儀療程」則是將科技護膚推向新高度。外泌體是目前生醫領域備受關注的成分，主打修護、保濕與肌膚調理，搭配每秒220公尺高壓噴射的水光儀技術，能將精華液精準導入肌膚。羅少庭副總經理強調：「相較傳統護膚，效果更快、更有感，同時不具侵入性。」對於追求效率與安全性的現代人，這種非侵入性的高效保養正是市場主流。

羅少庭副總經理更進一步描述操作的便利性，她笑說：「只要會拿筆、會踏地，就會操作這台水光儀。」大幅降低技術門檻，而這種將複雜技術簡化為標準化流程的策略，正是東森自然美敢於喊出「AI科技美業」的底氣所在。

整合技術與客源資源 開創加盟新商模

除了技術突破，AI科技更深刻地改變美容產業的經營邏輯。傳統美業極度依賴美容師的手藝與人脈，導致管理難度高且難以擴張；東森自然美透過系統化與數據化，成功降低對個體經驗的依賴，讓加盟店能提供高品質且一致的服務標準。

美容展現場不少人來詢問，羅少庭副總經理面對創業者分享品牌優勢：「東森自然美背靠東森集團深厚資源，深耕美業數十年，但我們不靠資歷吃老本，真正讓創業者心動的，是我們以AI科技賦能做出的市場差異性。」針對創業者最擔心的客源與技術問題，她表示：「品牌提供技術、客源與營運系統，降低創業門檻。」

▲東森自然美背靠集團深厚資源，透過AI科技賦能為創業者提供加盟優勢。

針對不同預算的創業者，東森自然美推出多元加盟方案：

1、新手入門（6萬/12萬方案）：採買貨模式，首年達標即開啟百萬店長計畫；12萬方案加贈一年儀器免費使用權 。

2、專業進階（20萬/30萬方案）：導入明星級AI水光儀與外泌體療程，提升技術深度 。

3、擴張版圖（60萬/90萬方案）：配備頂級設備，並提供高達30筆導客名單與強大媒體資源，確保開幕流量 。

羅少庭副總經理強調，所有方案均享有「免加盟金、免管理費」及一對一營運陪跑服務。對於新加入的夥伴，品牌提供全方位輔助計畫：「我們有一家店一位輔導的銷售顧問，來幫助你從店面的營運計劃書，包括店舖的建置、管理、行銷、整合，包括你的銷售配套，一路培養你。」人力招募方面，也能共享集團資源協助招聘，解決人才短缺問題。這種全方位的扶持，讓即使是沒有美業背景的新手，也能無痛創業。羅少庭副總經理更在現場高喊：「選擇比努力更重要！選對品牌你有靠山。」

▲羅少庭副總經理於演講中詳細介紹，東森自然美提供的全方位扶持計畫與人力資源共享，協助新加盟夥伴無痛創業。

母親節檔期熱絡 抗老修護需求升溫



隨著母親節即將到來，市場對於抗老、修護課程需求顯著升溫，尤其是40歲以上女性族群。東森自然美趁勢推出「外泌體水光儀課程」，將55年護膚調理經驗與生醫科技完美結合。羅少庭副總經理表示：「母親節能送什麼？一份讓媽媽真正看得見改變的護膚體驗，比任何禮盒都更有感。」

▲「外泌體水光儀」能透過高壓噴射技術將修護精華精準導入顧客肌膚底層。

她強調這套課程不只是技術的展現，更是門店業績強效引擎，讓線上線下同步連動，使加盟主得以迅速抓住商機，羅少庭副總經理對於品牌規劃的完整課程體驗優惠與會員專屬福利充滿信心，期許把展會流量直接轉化為門店的真實業績。

美容產業邁向數據化 定義產業新價值

從AI智能肌膚檢測到智慧科技療程，美容產業正在轉型路徑上，如今科技不僅僅是輔助，而是重新定義了「美」的產業價值。羅少庭副總經理觀察到：「消費者變聰明了，這是最大的變化。以前顧客進店靠感覺，現在他們會問成分、問功效、問有沒有數據。」

▲左為NB-1逆齡肌因賦能素，右為高科技美容儀。

目前東森自然美在全台已布局超過300家門店，持續透過AI技術擴大市場版圖。羅少庭副總經理對於未來布局相當明確，品牌將持續升級科技儀器與研發新品，結合集團力量領先競爭對手，讓科技護膚逐步走向日常化。

在美容展現場，羅少庭副總經理對所有人發出熱情邀約：「不管你是想創業的美業從業者，還是想給媽媽一個真正有感禮物的子女，今天在這個展場，你都來對了。我們準備好了最好的產品、最專業的服務、最完整的加盟方案。」 東森自然美不僅展現AI科技硬實力，更傳遞美業轉型新時代的堅定信念：用數據說話，讓美麗看得見。

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