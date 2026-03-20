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VERMICULAR「鑄鐵雪平鍋」不到一公斤　搭配「落蓋」煎燉都美味

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▲VERMICULAR在台發表全新的「琺瑯鑄鐵雪平鍋」。（圖／品牌提供）

▲VERMICULAR在台發表全新的「琺瑯鑄鐵雪平鍋」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

鑄鐵鍋的厚重感雖然專業，但日常拿來煮麵、燙青菜真的太「大工程」。日本鍋具品牌 VERMICULAR 最近在台發表全新的「琺瑯鑄鐵雪平鍋」，把日式雪平鍋那種隨手就能用的靈魂，灌注到薄壁鑄鐵技術裡。20cm 尺寸只有 0.99 公斤重 ，直接把鑄鐵鍋沈甸甸的負擔感砍半，單手操作也能很優雅。

▲VERMICULAR在台發表全新的「琺瑯鑄鐵雪平鍋」。（圖／品牌提供）

▲VERMICULAR在台發表全新的「琺瑯鑄鐵雪平鍋」。（圖／品牌提供）

VERMICULAR 雪平鍋的輕量化，靠的是品牌核心的精密薄壁鑄造技術。雖然拿起來輕巧，但它依舊保有鑄鐵的高效導熱與穩定蓄熱特性，搭配高品質的琺瑯塗層，加熱速度快且受熱均勻，能瞬間鎖住食材原味。無論是趕時間的快速煮食，還是需要火候穩定的精緻料理，這口鍋子都能應付得輕鬆寫意。

▲VERMICULAR在台發表全新的「琺瑯鑄鐵雪平鍋」。（圖／品牌提供）

這次同步登場的靈魂配件「鑄鐵落蓋」，被稱為料理升級的關鍵 。不同於傳統落蓋，搭配該鍋款的專屬落蓋利用鑄鐵重量，壓住烹煮食材，防止燉煮時食材散開，蓋底的水紋狀設計還能促進蒸氣對流，在鍋內形成鮮味循環。標榜在煎烤食材時，同步運用濃縮的風味水分進行「煎蒸」或「蒸燉」，不僅大幅縮短工時，還能讓肉質軟嫩不乾柴，在家就能端出專業級的層次感。

▲VERMICULAR在台發表全新的「琺瑯鑄鐵雪平鍋」。（圖／品牌提供）

▲VERMICULAR在台發表全新的「琺瑯鑄鐵雪平鍋」。（圖／品牌提供）

VERMICULAR 雪平鍋外型持續延續極簡耐看的日系美學，推出碳黑、牡蠣灰、海鹽白三款洗鍊色系，當然也有相對應的「鑄鐵落蓋」顏色可選。雪平鍋 16cm 規格售價 6,600 元；18cm 規格售價 6,800 元；20cm 規格售價 7,000 元。琺瑯鑄鐵落蓋需額外購買，16cm 規格售價 1,600 元；18cm 規格售價 1,800 元；20cm 規格售價 2,000 元。目前已正式在台上市。

▲Joseph Joseph 不鏽鋼新作登場。（圖／品牌提供）

▲Joseph Joseph新系列登場，以不鏽鋼與竹材為元素，融入中性風格。（圖／品牌提供）

在講究儀式感的年代，廚房已從單純的家務，進階到展現生活態度與個人品味的場域。向來以色彩繽紛著稱的英國設計品牌 Joseph Joseph，年度新品風格轉身，使用「沈穩不鏽鋼」與「天然竹材」元素，轉化過往亮眼的色塊，呈現冷冽金屬與溫潤木質交織出中性的低調工業風。新系列預計 3／14 起陸續上市。

▲Joseph Joseph 不鏽鋼新作登場。（圖／品牌提供）

新品迷人之處在於材質本質的回歸，巧妙地平衡幾何線條與實用機能 。Folio 與 Nest 竹製分類砧板系列，採用高密度天然竹材，透過沈穩的色澤與不鏽鋼提把上的食物圖示，讓食材分類處理變得優雅且專業。Folio 系列的收納外殼使用「防指紋」霧面拋光不鏽鋼，解決了金屬材質易顯髒污的痛點。

▲Joseph Joseph 不鏽鋼新作登場。（圖／品牌提供）

Joseph Joseph Nest 竹製分類砧板三件組，售價 3,980 元；Joseph Joseph Folio竹製分類砧板三件組（不鏽鋼），售價 3,980 元；Joseph Joseph Folio分類砧板四件組（黑），售價 3,980 元 。

▲Joseph Joseph 不鏽鋼新作登場。（圖／品牌提供）

而旗下知名單品 Nest 堆疊量測盆，則選用頂級 18/8 不鏽鋼，將量匙、篩網、攪拌盆等九件工具精確嵌套，兼具效率與美學。Joseph Joseph 標誌性的設計巧思也沒缺席，Elevate 不沾桌刀具系列延續了獨家配重結構，讓刀身平放時能自然懸浮，極窄的刀架座更內嵌了磨刀器，讓日常維護變得輕鬆直覺。不鏽鋼 Nest 堆疊量測盆九件組售價 4,950 元；Elevate不沾桌刀具五件組售價 3,980 元。

▲Joseph Joseph 不鏽鋼新作登場。（圖／品牌提供）

關鍵字：

VERMICULAR, 琺瑯鑄鐵雪平鍋, 薄壁鑄鐵, 鑄鐵落蓋, 煎蒸鎖鮮, 日本工藝, 恆隆行, 輕量鑄鐵鍋

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