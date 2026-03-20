為什麼炸豬排一定配高麗菜？營養師點名關鍵「維生素U」

▲高麗菜絲有護胃的效果。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

高麗菜一直是許多人心中的「護胃代表」，像是日式定食旁那一大份高麗菜絲，更是有其搭配理由。營養師夏子雯分享，關鍵就在俗稱「維生素U」的成分，只要吃法抓對，對保養身體很有幫助。

高麗菜為什麼常被說能護胃？營養師夏子雯解釋，高麗菜之所以常被認為有助於胃部保養，重點在其中含有俗稱「維生素U」的成分。它在生物化學分類上並不屬於真正的維生素，而是 S-甲基甲硫胺酸化合物，也因如此高麗菜也常被列入想照顧腸胃者的餐桌清單。

#高麗菜護胃的3個功能

1.幫助胃黏膜修復

高麗菜中的相關成分常被認為有助於促進胃部表皮細胞蛋白質合成，協助受損黏膜修復與再生。

2.調節胃酸分泌

不少人會把高麗菜視為相對溫和的蔬菜，原因就在於它被認為能減少胃酸對胃壁的刺激。

3.抗發炎與抗氧化

高麗菜本身也含有其他植化素，例如異硫氰酸酯，常被拿來與整體代謝保養、日常飲食均衡一起討論。

想要從高麗菜中想吃到更多「維生素U」，關鍵在料理方式，因為它不耐高溫，不少人會建議以生食方式攝取，例如高麗菜絲，就是常見選擇，這也讓日式豬排定食旁的高麗菜絲，多了一層「不只是解膩」的理由。

除了生吃，高麗菜也可以用縮短加熱時間的方式處理，像是快火輕炒、短時間汆燙，都比長時間燉煮更能保留原本營養若平常有打蔬果飲習慣，也有人會把高麗菜稍微過熱水後做成綠拿鐵，讓口感更順。

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

營養師夏子雯也提醒，雖然高麗菜常被視為日常友善蔬菜，但容易脹氣的人，不建議一次大量生食，第一次嘗試可先從少量開始，觀察自己的腸胃反應，再依身體狀況調整。若本身已有胃潰瘍、胃食道逆流或長期腸胃不適，飲食調整仍應以專業醫療建議為主。