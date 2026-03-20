主管其實都在看！6個職場地雷行為，你可能每天都在犯

▲踩到職場地雷小心難翻身。(圖／翻攝自FB/tvN drama)

記者曾怡嘉／台北報導

在職場中，真正拉開差距的往往不是能力，而是細節與習慣。很多人工作很努力，卻因為一些日常行為默默被扣分。以下整理6個最常見的職場地雷，搭配實際情境，幫助你更精準避開。

1. 習慣性抱怨，讓人不敢合作

每天在茶水間或群組裡抱怨主管、制度或工作量，短期看似抒發壓力，但久了會讓同事下意識避開你。比起情緒宣洩，職場更重視「遇到問題時你怎麼處理」，抱怨多的人，往往被視為增加成本的人。

2. 已讀不回，讓整個流程停住

最常見的情境是：訊息已讀，但沒有任何回應，導致對方不知道該不該繼續下一步。其實主管在意的不是你多快完成，而是你是否「可被掌握」。即使只是回一句「收到，下午回覆」，都能大幅降低不信任感。

3. 出錯先解釋，反而讓問題變大

像是簡報做錯、數據有誤，第一時間急著說「因為時間不夠」或「別人沒給資料」，這類反應會讓人覺得你在推責。相較之下，先說明影響、提出補救方式，再補充原因，反而更容易被接受。

4. 開會臨時發揮，講了很多卻沒有重點

不少人開會時才開始思考，導致發言冗長卻沒有結論。實際上，多數主管更在意的是「你能不能在30秒內講清楚重點」。會前花幾分鐘整理結論，往往比臨場表現更加分。

5. 太想被看見，反而踩到同事

開會搶著發言、過度強調自己貢獻，甚至在主管面前單獨呈現成果。短期可能被注意，但長期容易讓團隊對你產生防備。職場不是個人舞台，而是合作場域，會分功的人，通常走得更遠。

6. 把辦公室當交友場，界線過於模糊

聊八卦、過度分享私事，甚至捲入他人是非，看似能快速拉近距離，但風險也最高。一旦立場錯誤或資訊外流，最容易受影響的往往是自己。保持適度互動與清楚界線，是成熟職場人的基本能力。