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汶萊王子妃產後神采奕奕　華麗亮片裝上身擁小公主入懷

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▲▼ 汶萊王子 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊馬丁王子與王子妃阿妮莎抱著小公主Zarah Mariam Bolkiah拍攝全家福照。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

被譽為「亞洲最帥王子」的汶萊馬丁王子（Prince Abdul Mateen）與王子妃阿妮莎（Princess Anisha Rosnah）2月8日迎來他們的第一個孩子，21日馬丁王子祝福大家開齋節快樂時發布全家福照，一家三口都盛裝入鏡，王子妃阿妮莎特別選穿英國頂級時裝與婚紗設計師品牌Jenny Packham銀色亮片禮服入鏡，產後一個多月神采奕奕，閃耀幸福光。

▲▼ 汶萊王子 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊王子妃阿妮莎穿Jenny Packham亮片禮服閃閃動人。（圖／翻攝brilliantday_photography IG）

馬丁王子與王子妃阿妮莎為女兒取名為Zarah Mariam Bolkiah，Zahra 是一個阿拉伯語名字，象徵著「璀璨、華麗、明亮」與「花朵」；中間名字Mariam則是馬丁王子夫婦向母親致敬，兩人的母親名字都是寓意「摯愛」的Mariam。在最新的全家福照中，小公主穿著法國名牌童裝Bonpoint白色服裝搭配白色髮帶，在父母懷中熟睡的模樣相當可愛。

▲▼ 汶萊王子 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊王子展露有女萬事足的模樣。（圖／翻攝tmski IG）

王子妃阿妮莎有別於剛生產完首張公開全家福照的極簡黑裝，此次選穿英國凱特王妃愛牌之一的Jenny Packham禮服拍照，灰色禮服綴滿銀色亮片，並有長斗篷設計，華麗無比，也襯托出她的好氣色。
 

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關鍵字：

汶萊王子馬丁, 汶萊王子妃Anisha

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