fb ig video search mobile ETtoday

「飯局是隱形的試卷」掌握5個點菜潛規則　同桌長輩朋友都點頭

>

▲▼聚餐。（圖／Pexels）

▲如何點菜有技巧。（圖／PEXELS）

記者蔡惠如／綜合報導

飯局是展現人際技巧的好時機，也是觀察對方是否懂做人的時刻，一個人怎麼點菜，不只展現懂不懂吃，還能看出是否細心周到。會點菜的人，往往能讓整桌人都感受到被照顧的氛圍，把用餐變成愉悅時光，後續個人評價絕對不差，5個細節簡單學起來。

▲▼晚餐,飯桌,吃飯,家族聚餐,聚餐,大餐。（圖／取自免費圖庫pexels）

確認大家的飲食習慣
點菜前最重要的一件事，就是確認同桌人的飲食禁忌。有人不吃海鮮、有人對花生過敏、有人吃素，都要事先問清楚，才不會讓某些人只能乾瞪眼，坐在餐桌上無從下手。

點了一桌滿滿的辣味料理，結果有幾位朋友完全無法入口，最後大家吃得有些掃興。一場聚餐最重要的是讓每個人都能享受其中，避免只顧自己喜好，而忽略其他人的需求。

▲▼美食,聚餐。（圖／pixabay）

注意長輩與健康需求
如果飯局中有年長者，過鹹、過油、太甜或太硬的食物可能會讓他們吃得不自在。適當地加入一些清淡、好咀嚼的料理，讓他們也能享受美食，而不需要一邊吃一邊擔心身體負擔，只會點炸排骨、嚼勁強的菜餚，家中長輩咬不動，只能看著年輕人吃得津津有味。這類情況若能事先考量，就能讓聚餐更加圓滿。

▲▼家人,聚餐,聚會,家庭,朋友。（圖／免費圖庫PEXELS）

菜色要足夠，份量要剛好
菜色太少大家吃起來拘謹，不敢多夾、點太多又容易浪費，讓人有壓力。最理想的方式是「人數加兩道」，例如八個人就點十道菜，較容易吃得剛剛好，當然還要考量餐廳的份量跟家中習慣。

葷素與冷熱菜的搭配
點菜記得葷素平衡，除非今天是特定的主題宴，否則一桌全是肉類，吃到後來會感到油膩。適當搭配青菜或涼拌菜，能讓味覺有喘息的空間；冷菜和熱菜的分配也是關鍵，如涼拌海鮮、醃漬小菜先墊胃，也能在熱菜陸續上桌時，增加變化感，讓整餐更有節奏。

▲▼用餐,吃飯,飲食,餐廳,聚餐,餐桌,餐點,筷子。（圖／翻攝自pixabay）

特色菜增加驚喜感
如果餐廳有招牌菜或者當地有特色料理，適時點上一兩道，能為這場聚餐增加話題性，能讓大家在味覺上留下深刻印象。像是點了店內招牌的燉湯，還順便介紹這道湯的由來，這樣的細節，能讓整個飯局變得更有趣味性，也能讓人留下好印象。

關鍵字：

聚餐技巧, 點菜秘訣, 飯局禮儀, 飲食禁忌, 健康飲食

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

嫉妒心最強的三大星座！TOP 1易放大彼此差距　高標準難以容下優秀的人

嫉妒心最強的三大星座！TOP 1易放大彼此差距　高標準難以容下優秀的人

主管其實都在看！6個職場地雷行為，你可能每天都在犯

主管其實都在看！6個職場地雷行為，你可能每天都在犯

討厭社交喜歡獨處星座Top3！第一名最需要私人空間　其實外冷內熱

討厭社交喜歡獨處星座Top3！第一名最需要私人空間　其實外冷內熱

為什麼賺不到錢？吳淡如點名：這「7種人」最難變有錢 BLACKPINK時裝週穿搭整理！Jisoo黑色洋裝仙氣爆棚、Lisa私服球鞋熱搜 丁海寅百萬江詩丹頓同款買兩只　一金一鋼錶絕配私服 夢幻鞋款推薦！鬼塚虎蕾絲MEXICO 66太仙太美、VIVAIA芭蕾鞋一穿回不去 防曬一直沒效果？這些「日常誤區」你中了幾個？ 從「怎麼起床」判斷另一半性格　會賴床表示超細心？ 長大後才懂！能讓「友誼細水長流」的3大重點　不要過度聯繫

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面