「飯局是隱形的試卷」掌握5個點菜潛規則　同桌長輩朋友都點頭

▲如何點菜有技巧。（圖／PEXELS）

記者蔡惠如／綜合報導

飯局是展現人際技巧的好時機，也是觀察對方是否懂做人的時刻，一個人怎麼點菜，不只展現懂不懂吃，還能看出是否細心周到。會點菜的人，往往能讓整桌人都感受到被照顧的氛圍，把用餐變成愉悅時光，後續個人評價絕對不差，5個細節簡單學起來。

確認大家的飲食習慣

點菜前最重要的一件事，就是確認同桌人的飲食禁忌。有人不吃海鮮、有人對花生過敏、有人吃素，都要事先問清楚，才不會讓某些人只能乾瞪眼，坐在餐桌上無從下手。

點了一桌滿滿的辣味料理，結果有幾位朋友完全無法入口，最後大家吃得有些掃興。一場聚餐最重要的是讓每個人都能享受其中，避免只顧自己喜好，而忽略其他人的需求。

注意長輩與健康需求

如果飯局中有年長者，過鹹、過油、太甜或太硬的食物可能會讓他們吃得不自在。適當地加入一些清淡、好咀嚼的料理，讓他們也能享受美食，而不需要一邊吃一邊擔心身體負擔，只會點炸排骨、嚼勁強的菜餚，家中長輩咬不動，只能看著年輕人吃得津津有味。這類情況若能事先考量，就能讓聚餐更加圓滿。

菜色要足夠，份量要剛好

菜色太少大家吃起來拘謹，不敢多夾、點太多又容易浪費，讓人有壓力。最理想的方式是「人數加兩道」，例如八個人就點十道菜，較容易吃得剛剛好，當然還要考量餐廳的份量跟家中習慣。

葷素與冷熱菜的搭配

點菜記得葷素平衡，除非今天是特定的主題宴，否則一桌全是肉類，吃到後來會感到油膩。適當搭配青菜或涼拌菜，能讓味覺有喘息的空間；冷菜和熱菜的分配也是關鍵，如涼拌海鮮、醃漬小菜先墊胃，也能在熱菜陸續上桌時，增加變化感，讓整餐更有節奏。

特色菜增加驚喜感

如果餐廳有招牌菜或者當地有特色料理，適時點上一兩道，能為這場聚餐增加話題性，能讓大家在味覺上留下深刻印象。像是點了店內招牌的燉湯，還順便介紹這道湯的由來，這樣的細節，能讓整個飯局變得更有趣味性，也能讓人留下好印象。