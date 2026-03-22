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總是容易分心？3個方法培養專注力　高效率完成任務

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

現代人生活節奏快速，加上手機與社群媒體干擾，讓不少人出現「坐著很久卻什麼都沒完成」的狀況，其實專注力並非天生，而是可以透過刻意練習與環境調整培養出來，想要提升工作或讀書效率，不妨從以下三個簡單但有效的方法開始做起。

職場,工作,斜槓,技能,。（圖／達志示意圖）

1.建立「時間區塊」讓大腦進入專注模式

將一天的時間切分為明確區段，例如：25至50分鐘專心處理單一任務，中間搭配短暫休息，讓大腦有節奏地運作，避免長時間分心導致效率下降，同時在專注時段內關閉通知、避免滑手機，久而久之大腦會習慣在固定時間進入高效狀態，專注力自然提升。

2.優化環境干擾降低誘因

很多時候不是你不夠專心，而是環境讓你很難專心，像是雜亂桌面、手機訊息提示聲、背景噪音等，都會不斷拉走注意力，建議打造一個「低干擾空間」，桌面只留下當前需要的物品，手機調整為靜音或放遠，甚至可以搭配白噪音或輕音樂，幫助穩定情緒並維持專注狀態。

3.設定明確目標

當任務過於模糊時，大腦容易逃避或拖延，因此在開始之前先把目標具體化，例如：完成三頁筆記或寫完一段報告，並拆解成可執行的小步驟，讓每一次完成都有成就感累積，這種正向回饋會強化專注動機，也能讓整體效率明顯提升。

關鍵字：

效率, 工作, 專注

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