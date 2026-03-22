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很適合創業的三大星座！TOP 1超懂市場需求、人性弱點當然能突圍

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記者李薇／台北報導　圖／kbsdrama IG

在這個人人都嚮往財務自由與自主生活的時代，創業已成為不少人的人生目標，但創業不只需要勇氣，更考驗決策力、抗壓性與長遠眼光。從星座性格來看，有些人天生就具備領導力與商業敏銳度，更容易在競爭激烈的市場中脫穎而出，以下盤點最具創業潛力的三大星座，看看你是否也榜上有名。

星座。（圖／IG）

TOP 3：獅子座

獅子座天生自帶領袖魅力，對於掌控局面與帶領團隊有極高的自信，做事果斷、敢衝敢拼，在創業初期最需要的就是這種不怕失敗的氣勢，他們善於打造品牌形象，懂得包裝自己與產品，加上強烈的企圖心，往往能在短時間內吸引資源與關注，不過有時過於自信也可能忽略細節，需要學會傾聽他人建議才能走得更長遠。

TOP 2：摩羯座

摩羯座是典型的「務實型創業家」，他們擁有極強的規劃能力與執行力，不會被短期利益迷惑，反而更重視長期穩定發展，在資金控管、成本計算與風險評估上特別精準，適合經營需要耐心累積的事業，雖然起步可能不如其他人快速亮眼，但他們穩紮穩打的個性，往往能讓事業走得最久、最穩。

TOP 1：天蠍座

天蠍座堪稱最有創業天賦的星座，他們觀察力敏銳、直覺準確，能快速抓住市場需求與人性弱點，在競爭中總能找到突破點，加上極強的執行力與不服輸的韌性，即使遇到挫折也不輕易放棄，反而會越挫越強，他們擅長布局與策略規劃，懂得在關鍵時刻出手，是屬於「低調但狠準」的成功型創業者。

關鍵字：

星座, 占卜, 個性

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