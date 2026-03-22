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塗錯等於白擦！3個防曬易忽略細節　省用量、沒補擦效果大打折

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供、達志示意圖

不少人天天擦防曬，卻還是曬黑、長斑，甚至覺得防曬「沒什麼用」，其實問題往往不在產品，而是用錯方法，有些如果細節沒有做到位，很可能只是心理安慰，等於白擦一場，以下三個最常見的錯誤，一定要特別留意。

抗老,保養,防曬,。（圖／達志示意圖）

1.防曬用量不足，保護力直接打折

很多人為了避免黏膩或厚重，習慣只擦薄薄一層，但實際上防曬產品的標示係數（SPF）是建立在「足量使用」的前提下，臉部大約需要一個10元硬幣大小的量才足夠，若只擦一半，防護效果可能直接減半，甚至更低，紫外線仍然會悄悄傷害肌膚，長期下來容易暗沉與老化。

2.沒有補擦，時間一久等於沒擦

防曬並不是早上擦一次就能撐一整天，尤其在流汗、出油或長時間戶外活動時，防曬會逐漸流失或被分解，一般建議每2至3小時補擦一次，很多人忽略這點，導致下午開始防護力幾乎歸零，特別是在台灣這種紫外線偏強的環境，更容易在不知不覺中曬傷。

3.只擦臉忽略其他部位，反而更顯老

不少人把重點放在臉部，卻忽略脖子、耳朵、手背等部位，這些地方同樣長時間暴露在陽光下，卻沒有防護，很容易出現色差或細紋，讓整體看起來更顯老，尤其是脖子與手部，一旦出現曬痕與老化，其實比臉更難修飾。

【推薦單品】

＃黛珂 AQ煥妍防禦精華，55g、售價2600元

倩碧。（圖／品牌提供）

以守護，喚醒肌底之美，黛珂在頂級系列推出AQ煥妍防禦精華，輕盈的精華感質地蘊含滿滿保養成分，包括：菸鹼醯胺、傳明酸、五胜肽、冬蟲夏草、橄欖葉淬取液等等，在SPF50+、PA++++的高防曬係數下，還能賦予肌膚煥亮白皙的呵護效果，一瓶打造無齡美肌。

＃倩碧 勻淨亮膚UV隔離乳，30ml、售價1750元

黛珂,倩碧,曼秀雷敦,防曬,紫外線, 。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

黛珂,倩碧,曼秀雷敦,防曬,紫外線, 。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

身為第一個推出防曬產品的美國皮膚科品牌，倩碧在2026年上市醫美級配方的勻淨亮膚UV隔離乳，同時結合化學性以及物理性防曬，並且加入維他命E與D3，擁有SPF50、PA++++的高效防曬力，但同時掌握水潤與輕盈的膚觸，玻尿酸以及鎖水磁石配方更適合術後使用加強保濕。

＃曼秀雷敦 水潤肌高濃度玻尿酸防曬精華，70g、售價419元

黛珂,倩碧,曼秀雷敦,防曬,紫外線, 。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

採用品牌旗下最高濃度的玻尿酸精華添加，3重機能性玻尿酸成分不僅可以為肌膚補水，同時還能達到鎖水功能，防曬之餘兼顧肌膚保濕潤澤，獨創「零著感配方」擦上臉部卻有獨特的輕盈感，讓人不用擔心厚重黏膩，無添加五大易刺激成分：酒精、香料、色素、Paraben防腐劑、礦物油，所有膚質都能安心使用。

關鍵字：

黛珂, 倩碧, 曼秀雷敦, 防曬, 紫外線

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