塗錯等於白擦！3個防曬易忽略細節　省用量、沒補擦效果大打折

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供、達志示意圖

不少人天天擦防曬，卻還是曬黑、長斑，甚至覺得防曬「沒什麼用」，其實問題往往不在產品，而是用錯方法，有些如果細節沒有做到位，很可能只是心理安慰，等於白擦一場，以下三個最常見的錯誤，一定要特別留意。

1.防曬用量不足，保護力直接打折



很多人為了避免黏膩或厚重，習慣只擦薄薄一層，但實際上防曬產品的標示係數（SPF）是建立在「足量使用」的前提下，臉部大約需要一個10元硬幣大小的量才足夠，若只擦一半，防護效果可能直接減半，甚至更低，紫外線仍然會悄悄傷害肌膚，長期下來容易暗沉與老化。

2.沒有補擦，時間一久等於沒擦



防曬並不是早上擦一次就能撐一整天，尤其在流汗、出油或長時間戶外活動時，防曬會逐漸流失或被分解，一般建議每2至3小時補擦一次，很多人忽略這點，導致下午開始防護力幾乎歸零，特別是在台灣這種紫外線偏強的環境，更容易在不知不覺中曬傷。

3.只擦臉忽略其他部位，反而更顯老



不少人把重點放在臉部，卻忽略脖子、耳朵、手背等部位，這些地方同樣長時間暴露在陽光下，卻沒有防護，很容易出現色差或細紋，讓整體看起來更顯老，尤其是脖子與手部，一旦出現曬痕與老化，其實比臉更難修飾。

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