星巴克3／23起「大杯以上買一送一」　星禮程會員限定

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

面對即將來臨的周一早晨，星巴克 3／23 起一連兩天，針對星禮程會員推出「大杯以上買一送一」優惠，迎接 28 周年的紀念日；伯朗咖啡館則在 3 月每周一針對會員，推出每日／美式咖啡買一送一優惠，用小確幸一掃開工憂鬱。

星巴克 3／23、3／24 連兩日，推出「28 週年感謝有你 會員限定成雙獻禮」優惠，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，星禮程會員至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。

請注意此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付，才可享有回饋，優惠品項不包含蜂蜜公爵爆爆星冰茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、冰淇淋飲品、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請見下方列表。

伯朗咖啡館也在 3 月底前，每周一持伯朗 Lounge 卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以 Lounge 卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。