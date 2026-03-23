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李聖經內衣外穿辣出新高度！與丁海寅把Dolce＆Gabbana睡衣風詮釋超高級

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記者鮑璿安 ／綜合報導

韓星李聖經與丁海寅是Dolce&Gabbana的看秀常客，而兩人最近登上2026 春夏系列形象照，重新詮釋義式性感氣息，穿上睡衣混搭而成的單品，流露出精緻又迷人的風格，讓人好愛看！

▲▼DG 。（圖／品牌提供）

▲韓星李聖經與丁海寅是Dolce&Gabbana的看秀常客，而兩人最近登上2026 春夏系列形象照，重新詮釋義式性感氣息。（圖／品牌提供）

▲▼DG 。（圖／品牌提供）

▲▼DG 。（圖／品牌提供）

▲▼DG 。（圖／品牌提供）

本次形象照由導演趙準九操刀，搭配攝影師 Kim Hee June 鏡頭語言，在形象照中，李聖經以極具辨識度的混搭風格登場，一身紅色蕾絲高領透視上衣，內搭成套蕾絲內衣，外罩寬鬆黑色皮革外套，透過剛與柔的衝突，展現女性性感的多重面貌。另一套造型則以黑色刺繡蕾絲上衣疊穿藍色條紋襯衫與短褲，刻意鬆開的襯衫輪廓與細膩蕾絲形成層次對比，讓「內衣外穿」成為一種風格態度的延伸。

▲▼DG 。（圖／品牌提供）

▲▼DG 。（圖／品牌提供）

▲▼DG 。（圖／品牌提供）

丁海寅則身穿米白色針織綁帶上衣搭配條紋寬褲，將睡衣元素轉化為日常造型，營造出一種慵懶卻精緻的義式氛圍；另一套造型則更具戲劇張力，粉色皺褶西裝外套與同色系長褲，內搭酒紅襯衫與領帶，再披上針織圍巾，透過色彩與材質的堆疊，展現出品牌擅長的華麗層次。

同場加映

高胤禎在韓劇《愛情怎麼翻譯？》中飾演大明星「車茂熙」，最近人氣再度攀升，最近她為代言的服飾品牌MARITHÉ + FRANÇOIS GIRBAUD 拍攝春夏系列形象照，以《Portrait of the Summer》為主題， 化身清新氣質的鄰家女孩，為大家示範一系列百搭實穿的法式單品！

▲高胤禎。（圖／品牌提供）

▲高胤禎。（圖／品牌提供）

▲高胤禎。（圖／品牌提供）

▲高胤禎。（圖／品牌提供）

▲高胤禎為代言的服飾品牌MARITHÉ + FRANÇOIS GIRBAUD 拍攝春夏系列形象照。（圖／品牌提供）

本季造型圍繞輕盈剪裁與柔霧色調展開，高胤禎運用米白細條紋襯衫內搭簡約背心，下身搭配同色系棉質短褲，構成乾淨俐落的套裝輪廓。襯衫以寬鬆版型呈現隨性層次，胸前刺繡標誌低調點綴；抽繩短褲則強調實穿性與活動自由度，成為夏季衣櫥中不可或缺的核心單品。整體以奶油色系鋪陳，營造出清爽而柔和的視覺印象。

關鍵字：

李聖經, 丁海寅, Dolce&Gabbana, 春夏形象, 時尚

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