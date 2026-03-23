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越喜歡越疏遠？「迴避型人格」戀愛3大特點曝光

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▲▼出軌率高的4大星座公開。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

▲「迴避型人格」戀愛3大特點曝光。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者鮑璿安／綜合報導

在親密關係中，「為什麼總是靠近又退開？」成為不少人反覆經歷的情感困境。心理學指出，這類型行為很可能與「迴避型依附人格」有關。表面看似獨立、理性，實際上卻在親密關係中習慣保持距離，也因此常在不自覺中影響戀愛發展，以下整理出3個常見特點，帶你看懂這類型的戀愛模式。

習慣保持距離　越親密越想退一步

迴避型人格在關係初期往往表現自然，甚至給人好相處的印象，但當關係逐漸升溫、情感變得更親密時，內在的不安感也會隨之上升。他們可能開始減少聯絡、延後見面，或刻意拉開距離。這並非不喜歡對方，而是對「過度親密」產生壓力，習慣用退後來維持安全感。

不擅長表達情緒　傾向理性處理感情

相較於直接表達需求或情緒，迴避型人格更習慣用理性分析來面對感情問題，他們不容易說出「我需要你」或「我在意你」，甚至在對方釋出情感時，也可能顯得冷靜甚至疏離。長期下來，容易讓伴侶感到距離感，誤以為對方不夠在乎。

害怕依賴與被依賴　對承諾感到壓力

對迴避型人格而言，「依賴」往往與失去自主感畫上等號，他們不僅不習慣依賴別人，也會對伴侶過度依賴感到壓力，甚至產生逃避行為。當關係進入需要承諾或更進一步的階段時，例如談未來、同居或穩定關係，內心的不安感可能讓他們選擇退場。

關鍵字：

迴避型人格, 戀愛心理, 親密關係, 情感距離, 依附理論

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