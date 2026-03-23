新光三越初夏購物節4／1登場2600品牌全回饋　aespa Giselle鞋款限量開搶

▲新光三越初夏購物節4／1開跑。（圖／記者蔡惠如攝）

時尚中心／綜合報導

讓全台灣美妝迷與潮流玩家心跳加速的盛會終於要登場了！新光三越「初夏購物節」將於 4／1 拉開序幕，集結超過 120 大頂尖美妝與香氛品牌，更攜手國際名品、流行服飾等 2,600 間櫃位，消費滿 3,000 元起就有 skm points 點數回饋，還有限定商品、特定信用卡點數加碼送，荷包君默默微笑，並首度攜手韓國超人氣潮牌 Wacky WiLLy 推出聯名限定好禮，韓星 aespa 成員 Giselle 腳下的稀缺限量鞋款驚喜開搶，讓大家在換季時節能以最亮麗的姿態迎接夏天 。

▲Wacky WiLLy KITTE LITE系列輕量鞋（黑／灰／卡其，共3色) 推薦價3,290元（每款全台限量100雙，0401起限量販售）。

化妝品滿 3,000 元送 3000 點 連 12 天隨時補貨

聰明消費掌握回饋節奏是第一步。 4／1 至 4／12 期間，化妝品單筆滿 3,000 元送 3000 點 skm points，半年保養戰力一次補齊；首 6 日（4／1～4／6）名品單筆滿 1 萬元送5,000點skm points；使用 skm pay 綁定聯名卡消費滿 8,000 元，再加贈 3000 點，其他11大銀行信用卡消費特定服飾類別滿 8,000 元再加贈 2000點（限量每卡每日限 1 次）。

▲marimekko Kaffet Unikko 印花洋裝，推薦價16,900元 / marimekko Kuvata Unikko 牛仔襯衫，推薦價13,900元

台中中港店除 4／1 至 4／12 期間化妝品回饋，使用 skm pay 加碼全館消費單筆滿 3,000 元送 3000 點，名品的萬元送點也加碼 2 天，從 4／1～4／8 都能輕鬆買。

▲SKII活膚彈潤人氣組，特價6,200元，價值10,262元（新光三越獨家，6折）。

▲GUERLAIN 皇家蜂王乳蜜露大容量組，特價5,250元，價值8,963元（新光三越獨家，59折）。

▲shu uemura無極限亮白防曬蜜粉餅組，特價3,420元，價值4,588元（新光三越獨家，75折，i-dle薇娟同款）；KIEHL'S－買激光亮白煥膚組，特價5,600元，價值8,096元，再加贈1,000點skm points。

買對組合再加送點數 百大商品通通買得到

而初夏購物節例行的「買組贈點」活動今年再升級，從美妝到百貨流行服飾通通有得選，如 LANCOME 價值 9,688 元的超極限年輕晶透組，特價7,150元，再加贈2,000點；價值 8,096 元的 KIEHL’S激光亮白煥膚組，特價5,600元，再加贈1,000點；HALLMARK 單筆消費滿 2,000 元，再加贈 2,000 點；Artso 亞梭傢俬單筆消費滿 2 萬元再加贈 3,000 點。

▲OLIVIA YAO JEWELLERYSoft迷你蝴蝶結巴洛克珠磁吸項鍊，特價6,413元，原價6,750元；Longchamp Looong 肩揹袋，推薦價23,500元（新品上市）。



▲Coach CHELSEA 30 單肩手袋，推薦價16,800元（新品上市）；STAR JEWELRY SAKURA櫻花系列搖曳項鍊，推薦價8,100元（全台獨家）。

Giselle 代言鞋款限量開賣 時尚走得最前面

本次新光三越引進 aespa 成員 Giselle 代言的 Wacky WiLLy 限定鞋款，包括 KITTE LITE 輕量鞋或 SOLEVO 休閒鞋獨家開賣，售價 3,290 元全台限量 100 雙，不用飛出國就能同步首爾最前線的時尚。其他還有 BLACKPINK Jisoo 同款的 Dior 超完美持久粉底液、舒華愛用的 GIORGIO ARMANI 高訂完美絲絨水慕斯粉底 PRO，不到 3 千元就能入手。

▲Dior 超完美持久粉底液—柔光／柔霧30ML，推薦價2,700元（BLACKPINK Jisoo同款）；GIORGIO ARMANI 高訂完美絲絨水慕斯粉底PRO 30ml，推薦價2,700元（新光三越獨家，i-dle舒華同款）。

此外，今年也首度攜手韓國人氣潮牌Wacky WiLLy 推出9款聯名禮，會員綁定 skm pay，4／1 至 4／2 持聯名卡單筆刷2,500元贈「什麼都好裝 KIKY帆布袋」；4／3 至 4／4 持 11 大指定銀行信用卡，單筆刷 3,500元 贈「大雨我不怕 KIKY折傘」；4／10 至 4／11 持 11 大指定銀行信用卡，單筆刷 3,500元 贈「專屬保母KIKY筆電包」。會員來店完成任務還可免費或獨家禮，4／7 至 4／22 ，憑當日店內不限金額發票或參與新光三越Color walk社群活動，即可兌換 Wacky WiLLy 聯名限量來店禮。

▲4／1至4／2持新光三越聯名卡並綁定skm pay，單筆刷2,500元贈「什麼都好裝 KIKY帆布袋」。

▲4／10至4／11持11大指定銀行信用卡並綁定skm pay，單筆刷3,500元贈「專屬保母KIKY筆電包」。

▲4／7至4／22憑當日店內不限金額發票或參與新光三越Color walk社群活動，即可兌換Wacky WiLLy聯名限定來店禮（限量）。



200 家新櫃輕鬆嚐鮮 每天來都不無聊

除了買東西，逛街的氛圍感也是重點，新光三越這次引進超過 200 家新櫃，包含 A11 全球首間 CAPCOM 海外直營店、日本東京潮流機能包品牌 MAKAVELIC、潮流選品店 INVINCIBLE、全台首發泰國人氣戶外環保服裝品牌 CALM，以及南部首發韓系潮流選品店NONSPACE，也將在 3／30 於台南新天地登場。