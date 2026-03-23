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Jo Malone雞蛋花限量回歸　奶甜花香＋香水護手霜一次收

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Jo Malone雞蛋花限量回歸　奶甜花香＋香水護手霜一次收

▲Jo Malone London經典雞蛋花香水限量回歸，同步推出香水與護手霜系列。（Jo Malone London提供）

圖文／鏡週刊

Jo Malone London經典雞蛋花香水限量回歸，同步推出香水與護手霜系列。以奶甜柔軟的花香為主軸，帶出輕盈、溫暖又帶點距離感的氣息，像盛夏午後空氣中緩緩散開的花香，成為本次系列最鮮明的香氣亮點。

香調結構以層次堆疊呈現，前調由茉莉花瓣展開，清新且帶有透明感；中調則以雞蛋花為核心，散發溫潤柔滑、略帶奶油感的甜香，不濃烈卻貼近感官；尾韻以檀香木收束，留下淡淡木質暖意，讓整體香氣在柔軟之中保有輪廓與層次。

雞蛋花限量版護手霜。30ml／NT$950（Jo Malone London提供）

▲雞蛋花限量版護手霜。30ml／NT$950。（Jo Malone London提供）

除香水外，系列同步推出限量版護手霜，延續雞蛋花的奶甜花香，質地輕盈好吸收，為雙手帶來細緻滋潤與淡雅香氣，讓日常使用也能維持柔和氣息。

雞蛋花限量版香水。30ml／NT$3,100、100ml／NT$6,150（Jo Malone London提供）

▲雞蛋花限量版香水。30ml／NT$3,100、100ml／NT$6,150。（Jo Malone London提供）

包裝設計則呼應雞蛋花象徵的希望與新生，以細節呈現盛夏氛圍，搭配溫暖柔和的香氣調性，讓整體系列在視覺與嗅覺上皆展現一致風格。

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關鍵字：

鏡週刊, Jo Malone, 香水, 護手霜

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