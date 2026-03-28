2026精品香水天花板！LV、CHANEL、TOM FORD最新夢幻香氣一次看

▲三款話題精品香水。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

真正的頂級香氛，從來不只是「好聞」，而是能讓人記住你、甚至成為個人標誌的存在。2026年三款話題香水同時登場，從中東琥珀的奢華、百年經典花香，到雪地暖陽的高級氣息，每一瓶都代表一種截然不同的氣場。

如果說香水是無形的時尚單品，那這三瓶，就是今年最值得投資的「氣味精品」。

路易威登「Ambre Levant」：把一千零一夜穿在身上的琥珀光

Louis Vuitton這次以中東黃金時刻為靈感，推出極具畫面感的琥珀香氛Ambre Levant。從柑橘的微甜清新開場，快速轉入小荳蔻、肉桂與藏紅花交織的辛香層次，最後以琥珀與龍涎香堆疊出溫暖卻帶野性的性感氣息。核心的孟加拉烏木更讓整體香氣多了一層深邃與神祕。

▲路易威登Ambre Levant世界香氛－中東之旅100ml／14,100元、200ml／20,800元。（圖／品牌提供）

這瓶香水厲害的地方，在於它不是單純濃郁，而是有光感的奢華，像夕陽照在宮殿上的金色餘暉。

▲路易威登 Ambre Levant 世界香氛－中東之旅100ml／14,100元、200ml／20,800元。（圖／品牌提供）

香奈兒「N°5」：百年不敗的女人味答案

提到香水，永遠繞不開CHANEL的經典之作N°5。2026年由Margot Robbie接棒詮釋，讓這瓶誕生於1921年的香水，再次與當代女性產生連結。

▲Margot Robbie接棒詮釋香奈兒 N°5 淡香水。（圖／品牌提供）

N°5最迷人的地方，在於它是第一款「抽象香氛」。玫瑰、茉莉與依蘭依蘭在醛香的包覆下，呈現乾淨又帶空氣感的花香，尾韻的檀香與香根草則讓整體更有深度與個性。這不是一瓶迎合誰的香水，而是一瓶讓人記住你的香水。

▲香奈兒N°5淡香水。（圖／品牌提供）

TOM FORD「冬日光芒」：冷冽與溫暖交織的高級氣味

TOM FORD則把冬季最迷人的反差，變成一種極具記憶點的香氣。冬日光芒Soleil Neige以阿爾卑斯雪地為靈感，前調是清冷的柑橘與礦物氣息，像剛踏上雪地的第一口空氣。中調的橙花與玫瑰帶出乾淨透明的白花香，最後由香草、安息香與龍涎香收尾，留下溫暖如陽光的餘韻。這是一款會讓人誤以為你自帶距離感，卻又忍不住想靠近的香氣。

▲TOM FORD 設計師系列 冬日光芒10ml／1,850元、50ml／6,200元、100ml／8,650元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀

▸ 看演唱會怕跑廁所！她實測吃麻糬「膀胱超舒服」 醫證實：真的能鎖水

▸ 戰火也燒台韓？ 專家：「這煉油副產品」沒了恐癱瘓半導體生產

▸ 原始連結