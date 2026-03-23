《訂閱男友》劉寅娜同框Jisoo展現仙女顏值　起床必喝溫開水養出透亮肌

▲《鬼怪》居然10年了！劉寅娜與Jisoo同框。（圖／取自yooinna065 IG、取自sooyaaa__IG）

圖文／CTWANT

還記得2013年《來自星星的你》中讓人又愛又憐的劉世美，或是《鬼怪》裡那個美得讓人心碎的Sunny嗎？時隔多年，劉寅娜歐膩在2026年新劇《訂閱男友》中以客串身分驚喜現身，飾演徐未來的約會經理。即便與小她多歲的Jisoo站在一起，劉寅娜那份「掐得出水」的牛奶肌與緊緻的螞蟻腰線，依舊完美得令人讚嘆。43歲的她，狀態完全不輸當年，究竟歐膩是如何在忙碌的演藝生活中，守住這份極致的幼態感？趕快跟著我們一起拆解她的美力秘訣！

▲劉寅娜客串《訂閱男友》。（圖／取自sooyaaa__IG）

劉寅娜保養法：拍戲間隙的「安瓶急救術」讓底妝服貼如原生肌

劉寅娜對肌膚的補水有著職人般的堅持。她分享自己每週固定敷面膜2至3次，出國時更會帶上大量的安瓶與面膜備戰。最特別的是，若面臨長時間拍攝，她會趁空檔卸除眼妝以外的底妝，直接在現場使用安瓶與面膜加強滋養，隨後再重新上妝。這招能確保底妝始終輕薄服貼，避免因疲憊產生的厚重粉感，維持住螢幕前那種透明感十足的膚質。

▲劉寅娜。（圖／取自ena_drama IG）

劉寅娜保養法：每天20分鐘「陽光洗禮」

不同於多數女星視陽光為大敵，劉寅娜強調曬太陽對身心保養極其重要。她深信適度的日曬能幫助製造維他命D並提升睡眠品質，進而讓膚況穩定。因此，她每天堅持散步20分鐘，但防曬功夫絕不馬虎——防曬乳用量「厚擦」才安心，且每隔3至4小時必補擦一次。這種「防禦型日曬」讓她在吸收能量的同時，依舊保有白皙細緻的牛奶肌底。

▲劉寅娜強調曬太陽對身心保養極其重要。（圖／取自yooinna065 IG，下同）

劉寅娜保養法：早起的一口一口「溫潤代謝」從內而外的透亮感

提到飲食習慣，劉寅娜的保養哲學從清晨的第一杯水開始。她透露每天起床後必喝一大杯溫開水，關鍵在於「慢慢喝」，讓水分緩緩滲透細胞而非大口灌入。這道簡單的儀式能啟動身體代謝，幫助排毒。此外，她的早餐清單非常乾淨，以蘋果、地瓜、堅果與優格等高纖原型食物為主，不僅能維持體態輕盈，更是她肌膚發光的祕密基底。

劉寅娜保養法：伸展、深蹲與敷面膜保持好狀態

擁有A4螞蟻腰的劉寅娜，其實是個「伸展控」。她習慣醒來先在床上進行10分鐘伸展，睡前亦然。針對女性最在意的臀部與大腿線條，她則靠深蹲來強化。可愛的她更開發出一套「高效保養法」：邊深蹲邊敷面膜，或在看劇本時抓準時間保養。她提醒要選擇服貼度高的面膜才不會滑落，這種「運動保養兩不誤」的方式，讓她在忙碌中也能維持緊實的身材。

劉寅娜保養法：不忌口的彈性管理，晚餐份量與「一小口」滿足法

劉寅娜的飲食並不走極端苦行路線，她認為保持心情愉快也是美容關鍵。面對想吃的甜食或重口味，她會用「只吃一小口」來滿足口腹之慾，其餘時間則嚴格執行「白天吃、晚上少」的原則。晚餐她傾向清淡的原型食物，並刻意減少飲水量以防隔日水腫。這種聰明的份量管理，讓她即便年過 40，依然能在鏡頭前展現出那份從容且纖細的優雅魅力。

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