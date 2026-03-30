TWICE Sana、金世正同款包爆紅　本季IT BAG這兩顆先鎖定

▲Sana、金世正同款包。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

韓星帶貨力早就不只停在彩妝，2026春夏正式進入「包款決勝期」。從日常私服到品牌形象大片，只要韓星一背，瞬間就能把一款包推上熱搜。而今年最先被鎖定的兩顆IT BAG，就是金世正的Longchamp「Looong包」，以及Sana帶火的Polo Ralph Lauren「Polo Play包」，風格截然不同，但同樣時髦到不行。

金世正背出法式高級感！Looong包成爆款預備

身為Longchamp品牌大使，金世正這次在2026春夏形象中，以天空藍與開心果綠兩款粉嫩色調演繹Looong包，直接把這顆包帶進「必買清單」。

▲金世正演繹Looong包。（圖／品牌提供）

Looong包最大特色在於修長橫向輪廓，結合微三角線條與圓弧設計，讓整體比例更俐落、同時修飾身形。靈感來自馬術皮具工藝，包身柔軟貼合，就像第二層肌膚般自然。

再加上細肩帶與金屬釦環設計，可肩背也可手提，一包多用。色系從經典黑、摩卡棕，到春夏限定的天空藍、開心果綠，直接命中今年「低飽和粉彩」流行趨勢，難怪一曝光就被視為爆款候選。

▲有多色可選。LONCHAMP Looong 系列肩揹袋23,500元。（圖／品牌提供）

Sana甜美帶貨力太強！Polo Play包成春夏最亮焦點

另一顆話題王則由TWICE Sana拿下。Polo Ralph Lauren宣布她擔任2026春季Polo Play系列形象大使，同時她也在台北大巨蛋演唱會後現身台北101快閃店，未演先轟動。

▲Sana青春演繹 Polo Ralph Lauren 2026 春夏Polo Play系列。（圖／品牌提供）

在形象大片中，Sana於南法馬賽街景中演繹Polo Play包，以檸檬黃、暖橘色等繽紛色調打造陽光感滿滿的造型，甜美中又帶點率性。

▲Polo Ralph Lauren 2026 春夏Polo Play系列。（圖／品牌提供）

Polo Play包主打簡約輪廓＋高彩度色系，與低調精品形成強烈對比，成為整體穿搭的視覺主角。特別適合春夏季節，不需要過多搭配，只要一咖亮色包，就能讓造型瞬間有記憶點。

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