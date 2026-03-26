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張柏芝素顏起床影片爆紅　凌晨4點開始的「3小時Me time生活法」太圈粉

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張柏芝45歲素顏起床片段爆紅！凌晨4點開始的「3小時me time生活法」太圈粉

▲張柏芝。（圖／取自張柏芝IG，下同）

圖文／CTWANT

最近滑IG真的會被張柏芝的狀態震到！一段剛起床的素顏影片意外掀熱議，沒有濾鏡、沒有修圖，整個人卻亮到不行，完全不像45歲，更像剛睡醒的25歲女生！關鍵其實不只是膚況，而是整個人的狀態感—放鬆、穩定，還帶一點剛醒的慵懶氛圍，這種「自然好看」才是最難複製的。

她在貼文裡提到，自己長期維持早睡早起，甚至清晨4、5點就起床，刻意替自己保留3小時的me time。這段時間沒有工作、沒有干擾，就是純粹留給自己。與其說是自律，不如說是把時間主導權拿回來，當別人還在睡，她已經先完成一段只屬於自己的生活。

張柏芝45歲素顏起床片段爆紅！凌晨4點開始的「3小時me time生活法」太圈粉

她也特別提到清晨的狀態，是夜晚與白天交界的時刻，可以聽見鳥叫、看見天色變化，甚至只是安靜準備早餐，都變成一種療癒。這種慢下來的節奏，其實會直接反映在外在，情緒穩定、生活有留白，整體氣色自然乾淨，連臉部線條都會變得更柔和。

張柏芝45歲素顏起床片段爆紅！凌晨4點開始的「3小時me time生活法」太圈粉

很多人以為她的「逆齡感」來自保養，但她給出的答案其實更生活化—每天感謝、專注當下、享受日常的小事。真正讓人羨慕的從來不是年齡，而是那種穩定又清醒的生活方式！當你開始把時間留給自己，好狀態其實就會慢慢長出來。

張柏芝45歲素顏起床片段爆紅！凌晨4點開始的「3小時me time生活法」太圈粉

延伸閱讀
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關鍵字：

周刊王, 張柏芝, 保養

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