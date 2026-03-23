安格斯12星座一周運勢3／23-3／29　牡羊桃花運極強、射手玩笑別開過頭

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊3.21～4.20

輪到太陽與金星駐守命宮，這周牡羊座個人特質能在人群中彰顯，桃花運勢強到無法忽視！單身的你身邂逅運極高，自信卻又有點天然呆的氣質能贏得眾人好感，主動權掌握在你手中。戀愛中的人約會有驚喜，一起去挑戰戶外活動或運動，負能量很快就會轉化為情感驅動力。此時與同儕相處要注意別因氣勢太強而忽略閨蜜的心事，多聽少說能讓友情更穩固。

金牛4.21～5.20

這周大環境暗藏了機會，金牛座愛情蒙上了一種神祕且內斂的色彩。單身的金牛在春暖花開的季節可能會有暗戀或地下情愫悄悄萌芽，有對象的人進入心靈契合期，適合溫馨自在的互動，像是看電影或一起下廚，這種安靜的陪伴最能增進情感。這周的你在朋友間偏向傾聽者，閨蜜會把你當成垃圾桶，但要注意別吸收過多負能量。

雙子5.21～6.20

本周愛情和社交幾乎綁在一起，單身雙子只要願意出門，機會就會自然出現——朋友聚會、社團活動、甚至線上社群聊天，都可能突然遇到聊得很投緣的人。水星逆行剛結束，你的表達力回來了，聊天節奏變順，幽默感也回來，很適合揪情人一起參加朋友的局或聚會，氣氛輕鬆時反而更能看見彼此的魅力。

巨蟹6.21～7.21

10宮中星曜成為了一大助力，這周巨蟹座感情面的因果將與工作深深連動，單身蟹可在職場、合作活動或專業場合中，對某人留下不錯的印象。有伴侶的人，本周容易聊到未來規劃，像工作安排、生活方向，甚至一些長遠計畫，能一步一步建立安全感。水星結束逆行之後，你對於「自己想要什麼樣的關係」也愈來愈清楚，不再像之前那樣反覆猶豫。

獅子7.22～8.22

獅子的愛情在這周多了一點冒險的味道，特別是單身獅很容易遇到背景、生活和你迥異的對象，聊起來很有火花，但沒有發展的把握。有伴侶的人本周只要膩在一起就很甜，安排小旅行或嘗試新體驗，會讓感情更加溫。至於社交運方面，你的存在總能熱絡朋友圈，但過於想主導全場的霸總習慣偶爾會讓人有點壓力，建議收一點鋒芒、留點空間給別人。

處女8.23～9.22

八宮中匯集了太陽與金星的能量，這周處女座情感氛圍偏深，單身者感情上反覆鑽牛角尖的情況得到緩解，不管有沒有找到答案，你都能保有平靜，情感也更從容自然。此時與朋友閨蜜在相處中變得很敏銳，有些小情緒或暗流其實都看得出來，建議你互動想法不要過於負面，放輕鬆一點、保留一點空間，很多事情其實沒有你想得那麼複雜。

天秤9.23～10.22

太陽金星直直射進你的伴侶宮位，天秤情感節奏加快，桃花運勢也走到巔峰！單身的你可能出現一見鍾情式的浪漫插曲，某種情愫讓你特別悸動！有對象的人磨合非常有共識，一起參加朋友婚禮，感受幸福氛圍，兩人關係即將被拉近！只要注意別太在意他人評價就好。同儕朋友邀約增多，但記得不要全部答應，免得過度應酬累壞自己！

天蠍10.23～11.22

天蠍座這周情感步調看似緩慢，其實正默默蘊釀新契機，單身者的緣分藏在日常中，可試著在健身房、咖啡館等生活動線中和某個人熟起來。有伴侶的人近期則容易在各種生活上的小事與情人出現意見分岐，適度磨合、相互理解，反而會讓感情更踏實。朋友與閨蜜相處的重點在保有自我平衡，別為了配合他人而忽略自己的節奏。

射手11.23～12.21

金星點亮了射手的感情線，這周的你戀愛能量十分活躍，單身射手容易遇到聊得開心的人，不一定一開始就很浪漫，但氣氛會很輕鬆，像朋友又像曖昧。水星逆行結束後，之前情緒卡住的地方慢慢鬆開，對於有情人的人而言，安排一個小浪漫的見面，兩人的感情會更為深刻，而不論是對情人或朋友，記得玩笑別開過頭，以免搞笑不成引來白眼。

摩羯12.22～1.19

摩羯這周感情氛圍偏溫馨，雖然沒有天雷勾動地火的浪漫相遇，但透過熟人、朋友或家庭聚會認識對象，反能在自然的氛圍下建立關係。有對象的人近期能在穩定中尋求共識，日常相處雖平淡，卻多了踏實安心。同儕相處穩定，朋友是你這周最重要的情感支持，工作或生活上遇到困擾，不妨主動開口聊聊，往往能得到比預期更多的理解與支持。

水瓶1.20～2.18

太陽與金星在你的三宮，本周水瓶能在聊天過程中展現知性魅力，單身水瓶邏輯清楚的說話方式能引來好感度，只要開始聊天，就很容易讓人覺得有趣。有伴侶的人，這周情感線與社交並行，各方的交流機會很多，兩人默契正快速培養，但也要記得留一點專屬彼此的時間，感情才不會被分散。

雙魚2.19～3.20

水星自上周終結了本命宮的逆行，也讓魚座這周整個人神清氣爽，單身雙魚可能重新思考自己到底想要什麼樣的愛情，特別是二宮金星下，愛情和自我價值感緊密連結，你越有自信，吸引力就越強。朋友與閨蜜相處方面，你會比之前更理性也更懂得劃出界線，不再一味迎合他人情緒。適時把注意力拉回自己，反而會讓人更願意靠近你。

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