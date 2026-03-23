TWICE Sana加碼現身台北101！「吃了特別版鳳梨酥」拎Polo Play新包甜笑

記者鮑璿安 ／台北報導

人氣韓團TWICE「THIS IS FOR」世界巡演台北場在日前落幕，超人氣席捲全台，演唱會結束後成員Sana並未離台，再加碼給粉絲們福利，今23日驚喜現身台北101，出席Polo Ralph Lauren 所舉辦的Polo Play 春夏限定快閃店活動。Sana身穿水洗丹寧套装現身，十分親切微笑，並與現場超過千名粉絲問好，暖心表示：「我這次能來台灣參加Polo Play快閃店開幕，真的感覺非常開心，作為形象大使，平常就喜歡這個系列的包款。」

▲Sana此次手提Polo Play限定迷你桶包搭配新款小熊吊飾，造型亮眼讓她愛不釋手。（圖／記者周宸亘攝）

Sana透露這次在台灣吃到了美食：「我們（TWICE）常常來台北吃鳳梨酥，這次吃到珍奶口味，覺得非常好吃！」Sana此次手提Polo Play限定迷你桶包搭配新款小熊吊飾，造型亮眼讓她愛不釋手，大讚非常可愛，她也提到，這個系列的包款有非常多漂亮的顏色，「我想要推薦大家棉花糖粉色、青檸黃色，都很鮮艷好搭配。」

▲Sana 驚喜現身「Polo Play台北101春夏限定快閃店」。（圖／記者周宸亘攝）

Polo Ralph Lauren 於 台北 101 購物中心限時打造 Polo Play 春夏限定快閃店，率先帶來 2026 春夏系列多款全新包型與限定單品。本季包款以鮮明色彩與簡約結構為設計核心，其中迷你桶包為區域限定包款，以 Polo Sport 球體造型為靈感打造圓潤桶形輪廓，搭配磁吸式包蓋與可手提、肩背的多種背法，推出水母藍、青檸黃、金絲雀黃與棉花糖粉等清新色調，並於台北 101 快閃店獨家販售。

另一亮點為經典 Polo Play 托特包全新拼接版本，以同色系深淺皮革拼接打造立體包身，搭配白色粗縫線與經典 Pony 標誌，小型款推出亮黃、紅、綠等活潑配色，中型托特包則帶來亞太地區限定粉藍與粉紅雙色款式，台北 101 搶先開賣。此外，品牌經典角色也首次融入包款配件，Polo 小熊吊飾為本季首度登場新作，為 Polo Play 系列增添更多玩味細節。整體快閃店以純白空間結合海灘意象打造，呼應 2026 春夏系列於南法海岸拍攝的形象概念，呈現充滿活力與度假氛圍的春夏包款主題。





▲女團Twice的日籍成員Momo現身大秀前排。（圖／品牌提供）

Twice全員都是時尚寵兒，日籍成員Momo日前現身巴黎，以拼接細節的娃娃裝洋裝亮相，手提Miu Miu棕色麂皮包款，甜美中帶點率性。作為巴黎時裝週秋冬壓軸登場的品牌，Miu Miu在耶拿宮（Palais d’Iéna）發表2026秋冬系列，酒紅色花卉壁紙鋪陳的復古空間，搭配覆滿青草的伸展台，營造出既私密又帶有儀式感的氛圍，像是一場關於女性內在情感與外在姿態的深層對話。本季以「Mindful Intimacy 靜觀親密」為核心概念，延續Miuccia Prada一貫以女性為中心的設計視角，將溫柔、真實與自我覺察轉化為具體輪廓。