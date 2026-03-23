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你是「Hassler」人格嗎？幾個方法馬上測　小心朋友跑光光

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▲焦慮,咖啡廳,不耐煩,無奈,急躁。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲你是「Hassler」人格嗎？（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

在這個強調「快即是美」的時代，我們不知不覺中被速度綁架。在行為心理學與職場社交中，有一種被稱為「Hassler」的人格，這類人對時間有著病態的敏銳度，凡事追求「即刻、馬上」，卻也常在無形中將焦慮傳染給周遭。或許你自認是效率達人，但實際上，你可能正處於「急迫型人格」的循環中，不僅累了自己，也推開了身邊的人。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

▲你是「Hassler」人格嗎？（圖／unsplash、pexels）

想知道自己是否具備 Hassler 特質？觀察一下日常的小細節就能發現端倪：  

電梯快門手：進電梯的第一動作不是按樓層，而是連按「關門鍵」直到門完全關閉，甚至對門關太慢感到心煩。  

訊息焦慮症：傳出訊息後若超過 5 分鐘未讀未回，便開始坐立難安，甚至想打電話或傳第二次訊息確認。  

對話搶拍：在別人話還沒說完時，就急著幫對方「下結論」或接話，試圖縮短溝通時間。

預設期限：交辦事項時，口頭禪總是「現在可以給我嗎？」或「越快越好」，即使該任務並不緊急。

如果你符合上述 3 項以上，代表你正被「急迫感」主導。這種長期的心理緊繃，會讓身體大腦處於慢性壓力下，長期下來不僅影響創造力，更會讓生活質感大打折扣。

▲聊天,溝通,諮商,交談,談事情。（圖／取自免費圖庫Pexels）

要擺脫 Hassler 的標籤，並非要你放棄效率，而是學會「有意義的留白」。 建議可以先練習「訊息延遲回覆」。每天設定一小時的抽離時間，練習不即時處理非緊急訊息，這能有效降低大腦對「即時回饋」的依賴。第二再設定 15% 的彈性緩衝。在規劃行程或進度時，強迫自己多留一點時間給意外與休息。 

最後在開口催促別人前，請先執行「深呼吸 3 秒原則」，問問自己：「這件事真的需要現在完成嗎？」給予他人空間，其實也等同在放過自己。

關鍵字：

Hassler, 職場心理學, 焦慮型人格, 職場生存之道, 自我成長, 時間管理, 主管溝通, 壓力紓解

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